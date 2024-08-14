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Politika

Emine Erdoğan'dan AK Parti'nin 23. Yıl Dönümü ilişkin açıklama

Emine Erdoğan, 'AK Parti'nin yeni yaşının heyecanını ve gururunu, Türkiye'nin dört bir köşesindeki yol arkadaşlarımızla paylaşmak büyük bir mutluluk.' ifadesini kullandı.

AA14 Ağustos 2024 Çarşamba 18:48 - Güncelleme:
Emine Erdoğan'dan AK Parti'nin 23. Yıl Dönümü ilişkin açıklama
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Emine Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen "AK Parti'nin 23. Kuruluş Yıl Dönümü Programı"na ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında programa ilişkin görsellere de yer veren Emine Erdoğan, "AK Parti'nin yeni yaşının heyecanını ve gururunu, Türkiye'nin dört bir köşesindeki yol arkadaşlarımızla paylaşmak büyük bir mutluluk. Ülkemiz ve milletimiz için daha iyi bir gelecek inşa etme kararlılığımızın sembolü olan AK Parti'ye nice yıllar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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