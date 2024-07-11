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Politika

Emine Erdoğan'dan NATO Zirvesi paylaşımı: Ortak değerlerimizi pekiştirmek adına büyük önem taşıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ABD ziyareti ve NATO Devlet ve Hükumet Başkanları Zirvesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Star Gazetesi11 Temmuz 2024 Perşembe 12:07 - Güncelleme:
Emine Erdoğan'dan NATO Zirvesi paylaşımı: Ortak değerlerimizi pekiştirmek adına büyük önem taşıyor
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ABD'deki temaslarına ilişkin X hesabından açıklama yapan Emine Erdoğan, "Zirveler, ülkelerimiz arasındaki bağları güçlendirmek ve ortak değerlerimizi pekiştirmek adına büyük önem taşıyor" dedi.

Erdoğan yaptığı paylaşımda, "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi vesilesiyle Washington'da lider eşleri ile bir araya geldik. ABD Başkanı'nın eşi Jill Biden ev sahipliğinde Amerikan Tarihi Ulusal Müzesi'ni ziyaret ettik. Tarihin ve kültürün harmanlandığı buluşma çerçevesinde değerli lider eşleri ile verimli sohbetler gerçekleştirerek, pek çok konuda fikir alışverişinde bulunduk" ifadelerini kullandı.

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