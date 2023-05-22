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Politika

Emine Erdoğan'dan ''Türk Mutfağı Haftası'' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk Mutfağı Haftası'na ilişkin paylaşım yaptı.

AA22 Mayıs 2023 Pazartesi 17:57 - Güncelleme:
Emine Erdoğan'dan ''Türk Mutfağı Haftası'' paylaşımı
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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Türk Mutfağı Haftası'nın ikincisi başladı! Gastronomi şehirlerimizden Hatay'ımızın dünyaca ünlü mutfağının temel alındığı hafta 27 Mayıs'a kadar sürecek. Sayın Emine Erdoğan'ın himayesinde düzenlenen hafta boyunca çeşitli etkinliklerle ulusal ve uluslararası tanıtım yapacağız." şeklindeki paylaşımını alıntıladı.

Bir ülkenin mutfağına açılan kapının aynı zamanda bir coğrafyaya, medeniyete, ekolojiye, gelenek, görenek ve inanca da açıldığını aktaran Erdoğan, bu sene ikincisini kutlamaktan büyük mutluluk duyduğu Türk Mutfağı Haftası vesilesiyle dünyanın, bereketin ve bolluğun coğrafyası Anadolu'yu Hatay'ın asırlık tarifleriyle tanıyacağını belirtti.

"Bu gurur ve başarı hepimizin" ifadelerini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Binlerce yıllık tarihi birikimiyle, kültür ve medeniyet mozaiği Hatay'ın her bir tescilli lezzeti, atıksız, sağlıklı ve geleneksel Türk mutfağının eşsiz reçetelerindendir. İnanıyorum ki 6 Şubat depremlerinde yara alan Hatay'ımız, ihya ve yeniden inşa çalışmalarının ardından medeniyetler sofrası olarak gönül köprüleri kurmaya devam edecektir. 'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı' kitabımızın rehberliğinde, hafta boyunca gerçekleştirilecek tüm ulusal ve uluslararası etkinliklerin, Türk mutfağının bilgelik yolcuğuna anlamlı bir katkı sunmasını temenni ediyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

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