''Emperyalist senaryoları parçaladık''

Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul’da 11. Rize Tanıtım Günleri kapsamında düzenlenen “Bırakalım Sigarayı, İçelim Rize Çayı” programına katıldı. Erdoğa burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

- 40 yıllık siyaset hayatımızda asla bölgecilik yapmadık, hiçbir ayrıma gitmedik. Türkiye’nin renklerini aynı samimiyetle kucakladık. 82 milyonun her bir ferdine aynı sevda, aynı heyecanla hizmet ettik. Çünkü yaradılanı yaradandan ötürü sevdik.

- Şehit kanlarıyla sulanmış mukaddes vatan toprağının her bir karışının gönlümüzde yeri vardır.

- Türkiye’nin, Türk milletinin başını daima dik tutacağız. Bu milleti dünya siyaset sahnesinde asla hayal kırıklığına uğratmayacağız. Al bayrağımızı daha büyük bir gururla dalgalandıracağız.

- Türkiye artık 17 yıl öncesinin Türkiye’si değildir. Vatanımızın bekası, milletimizin huzuru söz konusu olduğunda kimsenin icazetini arama ihtiyacı hissetmiyoruz. Barış Pınarı Harekatı ile tavizsiz duruşumuzu bir kez daha gösterdik.

- Silahlı Kuvvetlerimizin kahramanlıklarıyla sahada büyük bir başarıya imza attık. Toplam 11 yerleşim birimini kontrol altına aldık. Sadece 9 gün içinde bir kısmı üst düzey 765 teröristi etkisiz hale getirerek bin 500 kilometrekarelik alanı örgütün zulmünden kurtardık.

- 13 maddelik ortak bildirinin 120 saatlik süresi var, buna uyulursa ne ala, uyulmazsa 120 saat bitince harekata aynen devam ederiz. Salı günü Soçi’de Sayın Putin ile bunları konuşacağız. Attığımız tüm adımlar topraklarımızı korumak için atılmıştır.

- Türkiye, Barış Pınarı Harekatı ile sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridoruna öldürücü darbeyi indirmiştir. Tüm birimlerimiz sahadaki gelişmeleri yakından takip ediyor.

- ABD ile vardığımız anlaşma sahadaki başarımızın diplomasi masasına yansımasıdır. Terör örgütü ile anlaşadık ABD ile anlaştık. Kuzeyden güneye 32 kilometre, Irak sınırından Cerablusa’a 444 kilometredir. Burası güvenli bölgedir.

- Güvenlik bölgesini koruma altına alacağız. Dersimizi çalıştık, planlarımız, projelerimiz tamam. Adımlarımızı buna göre atıyoruz.”

- Kimsenin gözünün yaşına bakmayacak, son teröristi de temizleyene kadar mücadelemize devam edeceğiz.

- Tüm Türkiye alkışlanacak derecede bir dayanışma sergilemiştir. Terör koridoruna öldürücü darbe indirmiştir. Emperyalist senaryoları da darmadağın etmiştir. Türkiye hem kendi güvenliğini hem de Suriyenin toprak bütünlüğünü garanti altına almıştır.

- Ortaklarımız sözünde durmalı Münbiç’teki oyalama taktikleri yeniden uygulanmamalı. 17 Ekim Mutabakatı’nın Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni sayfa açacağını ümit ediyoruz.

SİGARAYA KARŞI MÜCADELE ÇAĞRISI

- Bırakalım sigarayı içelim Rize çayını. Bu laneti bırakalım. Kendi kendinize zarar verir veriyorsunuz. Yazıktır günahtır. Diyanet İşleri Başkanımız da ‘haramdır’ dedi. - Biz sigara içerek o malumları zenginleştiriyoruz. Elektronik sigaraya yer istediler izin vermedim. Yatırım yapacağız diyorlar. O yatırımı gidin başka yerde yapın. - Şimdi kaçak olarak ülkeme sokuyorlar. Bunları asla ülkeme sokmayacağız. Çünkü bunlar vatandaşımı zehirleyerek zengin oluyorlar. Asla müsaade etmeyeceğiz. - İçmeyen bu sigarayı. İlla bir şey içecekseniz çay için. Düzenlediğimiz kampanya ile sigara ve zararlı alışkanlıklara yönelik bakış açısını değiştirdik. Artık sigaraya çok ciddi sağlık problemlerine neden olan bela olarak bakıyor. - Bir dönem ülkemizde otobüslerde uçaklarda kapalı alanların hepsinde rahatça sigara içilebildiğinin düşünüldüğünde bugünkü durumun değeri çok daha iyi anlaşılır. - Gönüllü kuruluşlarımızın ailelerimizin üniversitelerimizin sanatçı ve sporcuların bize destek olması çok ama çok önemli. Toplumun tüm kesimlerini bize yardımcı olmaya çağırıyorum. İnsanımızı tütün illetinden beraberce kurtaralım. Dernek vakıf ve federasyonlardan da bu meselede dirayetli tavrı bekliyorum.

Johnson ile telefonda görüştü