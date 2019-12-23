Emrivakilere izin vermeyiz

23.12.2019 02:53 - Güncelleme: 23.12.2019 02:53

Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölcük Tersane Komutanlığında Yeni Tip Denizaltı Projesi 1’inci Gemisi Pirireis’in Havuza Çekme ve 5’inci Gemisi Seydialireis’in İlk Kaynak Töreni’ne katıldı. Erdoğan şunları söyledi:

Türkiye olarak geleceğimize güvenle bakabilmek için önce maziden atiye güçlü bir köprü kurmamız gerekiyor.

Milletimize uzun yıllar boyunca, bilinçli bir şekilde, tarihi, kültürü, medeniyeti, kahramanlıkları, başarıları unutturulmak istenmiştir.

Sanki bu millet ve bu devlet gökten zembille inmişçesine, geçmişiyle ilişkisi kesik bir tarih anlayışı yerleştirilmeye çalışılmıştır.

HER YERDE İZİMİZ VAR

Milletimiz epeyce bir zaman, ecdadının mirasına, kulaktan kulağa aktarılan hatıralarla, gizli-saklı okunan kitaplarla sahip çıkmıştır. Halbuki, sadece Cumhurbaşkanlığı forsumuzda temsil edilen devletlerimizin 2 bin 200 yılı aşkın köklü bir mazisi bulunuyor.

Anadolu’yu merkez aldığınızda, en kuzeydeki Baltık ülkelerine, en doğudaki Çin’e, en güneydeki Hindistan’a, en batıdaki Kuzey Afrika topraklarına ve Cebeli Tarık Boğazına kadar her yerde izimiz vardır.

Bu ülkenin ve bu milletin tarihi bilmeyenler, attığımız her adımda bize “burada ne işimiz var” diye soruyorlar. Halbuki asıl sorulması gereken soru, “biz bunca zamandır niye oralarda yokmuşuz” olmalıdır.

HAK MÜCADELESİ

Ülkemizin izlediği politika, boyundan büyük işlere kalkışarak başını belaya sokma veya hakkı olmadığı yerlere müdahalede bulunma değildir. Tam tersine, hem kendimiz, hem dostlarımız, hem de tüm insanlık için gecikmiş bir hak temsili mücadelesi içindeyiz.

Suriye’de yürüttüğümüz harekatların amacı budur. Doğu Akdeniz’de izlediğimiz politikanın gayesi de aynıdır. Son olarak meşru Libya yönetimi ile yürüttüğümüz çalışmalar da bu çerçevededir.

Doğu Akdeniz ve Libya meselesiyle ilgili politikalarımızın üzerinde biraz daha durmak istiyorum. Yunanistan ve onu destekleyen kimi ülkeler, uzunca bir süredir, Türkiye’yi adeta denize adım atamaz hale getirmenin hazırlıkları içindeydi.

Bizim, durduk yere kimseyle maraza çıkarmak, kimsenin hakkını-hukukunu gasp etmek gibi bir niyetimiz yoktur. Bıçak gırtlağa dayanana kadar da sükûnetimizden asla taviz vermedik. Ancak geldiğimiz noktada artık bu suskun ve çekingen politikayı sürdürme lüksümüz yoktur.

Şayet KKTC ve Libya ile başlattığımız süreçlerden vazgeçersek, bırakınız ekonomik faaliyetleri, bize denize girecek kıyı, olta atacak sahil bile bırakmayacaklar. Karşımızdakilerin hak, hukuk, adalet, ahlak, insaf diye bir dertleri kesinlikle bulunmuyor.

RAZI OLMAYIZ

Türkiye’ye ve Türk Milletine karşı öyle bir kinleri var ki, ellerinden gelse bizi sadece Anadolu’dan söküp atmakla kalmayacak, dünyadan kökümüzü kazıyacaklar.

Ülkemiz artık, bu tür niyetlere, bu tür sinsi veya açık saldırılara karşı kendi hakkını, hukukunu, çıkarlarını koruyabilecek güce, iradeye, imkana sahiptir.

Akdeniz’de en uzun kıyı şeridine sahip Türkiye’nin, balıkçılıktan ancak yüzde 1 oranında pay alabileceği bir düzene elbette razı olmayacağız. Aynı şekilde, deniz altındaki hidrokarbon kaynaklarının aranması ve işletilmesinden tamamen dışlanmış bir Türkiye’ye rıza göstermemizi kimse bizden beklemesin.

EMRİVAKİYE İZİN YOK

Ege’deki egemenliği kendine ait olmayan ada, adacık ve kaya parçaları üzerinden hazırladıkları bir proje ile Türkiye’nin haklarına göz dikenler, meydanın boş olmadığını bilmelidir. Masa başında çizilen haritalarla ülkemize emrivaki yapılmasına izin veremeyiz.

Libya ile yaptığımız “Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına Dair Mutabakat Muhtırası”nın, kendi hukukumuzla da, uluslararası hukukla da çelişen yönü bulunmuyor.

Türkiye olarak, deniz yetki alanları konusunda Libya ile 10 yıl önce ilk adımları attık. Dönemin Libya Devlet Başkanı merhum Kaddafi ile bu meseleyi, harita üzerinde konuşmuş, anlayış birliğine varmıştık.

Bölgedeki karışıklıklar sebebiyle, mutabakat metninin hukuki zemine taşınması biraz gecikti. İnşallah bu anlaşmanın gereklerini tümüyle yerine getireceğiz.

Elbette bu konuda hak sahibi olduğunu söyleyen herkesle de görüşmeye, konuşmaya ve hakkaniyet esasına göre yeni yollar bulmaya açığız. Ama hiç kimse bizi dışlama, kıyılarımıza hapsetme, ekonomik çıkarlarımızı gasp etme niyetiyle karşımıza gelmesin.

Ege’nin de, Akdeniz’in de sahibi, bu denizlere kıyıları olan ülkelerin tamamıdır. En uzun kıyı sahibi ülke olarak biz de, buradaki haklarımızı korumak için sonuna kadar, tüm imkanlarımızla mücadele etmekte kararlıyız.

Esasen, son dönemde bölgemizde yaşanan ve ülkemizin de içine çekilmeye çalışıldığı gayet açık olan istikrarsızlıkların gerisindeki sebeplerden biri de, Türkiye’nin elde ettiği neticelerdir.

TÜM YOLLARI DENEDİLER

Demokraside, ekonomide, altyapıda kat ettiği mesafe yanında bölgesinde ve dünyada geliştirdiği onurlu politika ile Türkiye’nin zincirlerini kırmaya başladığını görenler, adeta panikledi.

15 Temmuz başta olmak üzere, ülkemizde son yıllarda hep birlikte yaşadığımız kimi sıkıntıların gerisinde de işte bu saik vardır. Türkiye’yi durdurmak için terör örgütleri dahil, uluslararası hukukun ve teamüllerin çiğnenmesi dahil, akıl ve izanla izahı mümkün olmayan her türlü tehdit dahil, tüm yolları denediler.

Hala da aynı yolda yürüyorlar. Ama hamdolsun, önümüze kurulan tuzakları birer birer bozarak hedeflerimize doğru yürümeye devam ediyoruz.

GÜYA BİZİ SUÇLUYORLAR

Türkiye’nin yürüttüğü mücadeleyi anlayıp destek verenler yanında, anlamadığı veya husumet çukurunda debelendiği için, aleyhinde çalışanlar da var. Bu durumla, terörle mücadelemizin her safhasında defalarca karşılaştık.

Suriye’de gerçekleştirdiğimiz harekatlarla nasıl büyük bir oyunu bozduğumuz apaçık ortadayken, bunları kötülemek için çırpınanlar hala mevcuttur.

Şimdide de, tarih ve hukuk bilmez bazı gafiller, kimi zaman içlerinden, kimi zaman da açıkça “Libya nere, Türkiye nere” diyebiliyor. Güya ülkemizi ve bizi maceracılıkla suçluyorlar.

Birleşmiş Milletlerin tanıdığı meşru hükmet yerine, belli güçlerin piyonu olan bir savaş baronuna, illegal bir şahsa sahip çıkıyorlar. Halbuki Türkiye ile Libya, denizden komşudur.

Deniz yetki alanlarımızın çakıştığı nokta itibariyle, biz Libya ile Akdeniz’de her türlü işbirliğine, her türlü ortak çalışma yürütmeye hak sahibiyiz. Aynı şekilde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal’in Libya’da verdiği mücadeleyi de unutmamalıyız.

CANIMIZ PAHASINA

Madem Libya’nın bizimle ilgisi yok, öyleyse Gazi Mustafa Kemal orada ne arıyordu, canını tehlikeye atma pahasına hangi mücadeleyi veriyordu? Demek ki Libya bizim için, gerekirse canımız pahasına yanında yer almamız gereken bir yerdir.

Türkiye, ne Suriye’de attığı adımlardan ne de Libya ile vardığı mutabakattan kesinlikle geri dönmeyecektir. Meşru Libya hükümetini yıkmaya yönelik çabaların yoğunlaşmasının sebebini gayet iyi biliyoruz.

Son dönemde meşru Libya yönetimine çok ciddi desteklerimiz oldu. Gerekirse bu desteklerin askeri boyutunu artıracak; karada, denizde ve havada her türlü imkanı değerlendireceğiz.

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