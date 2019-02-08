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'En büyük DEAŞ YPG/PKK’dır'

Suriye’de Kamışlı’ya bağlı Dırbesiye beldesinde terör örgütü YPG/PKK tarafından eşi ve 4 çocuğunun kaçırıldığını ileri süren bir kişi, terör örgütüne tepki gösterdi.

  • HABER MERKEZİ
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Acılı baba sosyal medyada yayımladığı görüntülerde duygularını Kürtçe dile getirdi. Baba, terör örgütüne olan öfkesini “İnsanlar nerede. Hiç kimsede namus kalmamış mı? Çocukları bir tarafa, annelerini bir tarafa götürdüler. Siz onları da mı dağa çıkaracaksınız? Çocuklar küçük, her biri iki üç yaşında. Onları alıp götürdüler. Şerefli namuslu insanlar nerede? Dırbesiye milleti nerede, namus şeref kalmamış mı?” sözlerilyle dile getirdi. Terör örgütü YPG/PKK’nın, DEAŞ’tan daha büyük zulümler yaptığını dile getiren baba “Siz DEAŞ’tan daha beterini yaptınız. Büyük DEAŞ sizsiniz. Vallahi büyük DEAŞ sizsiniz. Nerede insanlık. Bugün bunu bize yaptılar, yarın aynısını sizin başınıza getirecekler” ifadelerini kullandı.

 

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