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Politika

En güçlü oldukları yerden vurduk! 'Girilemez' denilen nokta darmaduman

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde şiddetli çatışmaların yaşandığı terör yuvası Kartal Tepe'de çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Bölgeyi ablukaya alan Mehmetçik, 22 Ekim'de karadan ilerlemeye başladı, şiddetli çatışmalar yaşandı. Kartal Tepe bölgesi, şimdiye dek örgütün etkin olduğu bir bölgeydi. Girilemez denilen noktalardan biriydi. Kahraman komandolar bölgede temizlik çalışmalarını sürdürerek adeta destan yazıyor. Bölgede operasyon sürüyor.

TRT Haber27 Ekim 2021 Çarşamba 10:18 - Güncelleme: 27 Ekim 2021 Çarşamba 10:18
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Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı operasyon devam ediyor.

Operasyon 21 Ekim'de başladı. 16.30 sularında Kartal Tepe bölgesi, savaş uçakları ve sınır hattındaki obüslerle yoğun şekilde ateş altına alındı. Gece ise komandolar özel birlikler helikopterlerle bölgeye indirildi.

TRT Haber'in haberine göre, bölgeyi ablukaya alan Mehmetçik, 22 Ekim'de karadan ilerlemeye başladı, şiddetli çatışmalar yaşandı.

"GİRİLEMEZ" DENİLEN NOKTALARDAN BİRİYDİ

Özellikle tünel şeklinde bir mağarada kalabalık bir grup terörist kıstırıldı. Bölgenin etrafı sarıldı. "Teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık veren çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, kaçamayacaklarını anlayan çok sayıda örgüt mensubu da teslim olmak zorunda kaldı.

Kartal Tepe bölgesi, şimdiye dek örgütün etkin olduğu bir bölgeydi. Irak'ın kuzeyindeki üs bölgeleri ve sınır hattındaki birliklere yapılan saldırıların eleman kaynağıydı.

Girilemez denilen noktalardan biriydi. Kahraman komandolar bölgede temizlik çalışmalarını sürdürerek adeta destan yazıyor. Bölgede operasyon sürüyor.

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