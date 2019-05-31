En kötüsü geride kaldı: Toparlanma başladı
Geçen yılı yüzde 2.6 büyümeyle geride bırakan ekonomi ilk çeyrekte yıllık bazda yüzde 2.6 küçüldü. Ancak veriler ekonominin teknik olarak resesyondan çıktığını ortaya koydu. Ekonomistlere göre büyüme ikinci çeyrekte gelecek.
Türkiye ekonomisindeki daralma, piyasa beklentileri çerçevesinde gelirken, veriler toparlanmanın başladığını ortaya koydu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), bu yılın ilk çeyreğine ilişkin açıkladığı GSYH verilerine göre geçen yılı yüzde 2.6 büyümeyle geride bırakan Türkiye ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2.6 daraldı. Ekonomistler yüzde 2.5 daralma öngörmüştü. Türkiye ekonomisi bir önceki çeyreğe göre ise mevsimsellikten arındırılmış bazda yüzde 1.3 büyüyerek, çeyrekten çeyreğe ardışık iki dönem daralmanın ardından büyüme kaydettiği için teknik resesyondan çıktı.
BÜYÜME 2. ÇEYREKTE
Yılın ilk çeyreğinde sanayi yüzde 4.3; inşaat ise yüzde 10.9 daralma yaşandı. Geçen yılın son çeyreğinde tüketimde yaşanan yüzde 8.9’luk daralma yerini yüzde 4.7’lik daralmaya bıraktı. İhracatın büyümeye net 9.5 puan katkı verirken devletin nihai tüketim harcamaları da yüzde 7.2 arttı. Ekonomistler, öncü göstergelerin ikinci çeyrekte sıfıra yakın büyüme görülebileceğine işaret ettiğini ve yılın tamamında yüzde 1’e yakın bir büyüme görülebileceğini dile getirdi. Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvcı Tokalı, ilk çeyrekte, çeyreklik bazda yüzde 1,3’lük büyüme oranı kaydedilerek, teknik resesyon ortamından çıkıldığını söyledi. Tokalı, “2019’un tamamı için büyüme tahminimizi yüzde 0.5 düzeyinde tutuyoruz” dedi.
RESESYONDAN ÇIKTIK
Ekonomist Haluk Bürümcekçi de büyüme trendinin gücüne ilişkin göstergelerin önceki çeyreğe göre artışa ve teknik resesyondan çıkışa işaret ettiğini belirtti. Tokalı “Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, işgünü eksikliği nedeniyle 2019 yılı ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2.3 azalırken, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi bir önceki çeyreğe göre yüzde 1.3 artış göstererek teknik resesyondan çıkışa işaret etti” dedi.
İş dünyası temsilcileri de yüzde 2.6’lık daralmanın ‘dip nokta’ olduğunu belirtti. İTO Başkanı Şekib Avdagiç “İkinci çeyreğe etki edecek öncü göstergeler de yeniden canlanmanın başladığına işaret ediyor” dedi. Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Başkanı Orhan Aydın ise “İlk çeyrekte 1.3 ile büyüyerek teknik resesyondan çıkmamız sevindirici bir gelişme” dedi.
Dış açıkta son 10 yılın en düşüğünü yakaladık
İhracat ile ithalat arasındaki farkı gösteren dış ticaret açığı ilk 4 ayda 9 milyar 776.7 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, bu rakam son 10 yılın en düşük ocak-nisan açığı olarak kayıtlara geçti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla ihracat yüzde 4.6 artarak 14 milyar 480 milyon dolar, ithalat yüzde 15.1 azalarak 17 milyar 462 milyon dolar oldu. Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 55,6 azalarak 2 milyar 982 milyon dolara geriledi. Bu sonuçlarla yılın ilk 4 ayında ihracat 56 milyar 705 milyon dolar, ithalat 66 milyar 482 milyon dolar seviyelerinde gerçekleşti. Böylece dış ticarette 9 milyar 777 milyon dolarla son 10 yılın en düşük 4 aylık açığı verilmiş oldu. Ülke grupları bazında bakıldığında, ocak-nisan döneminde 28 üyeli Avrupa Birliği’ne 28.2 milyar dolarlık ihracata karşın 22.1 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirildi. Bu da Avrupa Birliği ülkelerine 6.1 milyar dolarlık dış ticaret fazlası verildiğini ortaya koydu.
Merkez: Kredi büyümesi iyileşiyor
Merkez Bankası, Mayıs 2019 dönemine ilişkin Finansal İstikrar Raporu’nu açıkladı. Raporda paylaşılan başlıklar şöyle:
Son dönemde açıklanan veriler ekonomideki dengelenme eğiliminin devam ettiğini göstermektedir.
Artan mal ve hizmet ihracatının katkısıyla cari dengedeki iyileşme sürecek.
Kredi büyümesinde ılımlı bir toparlanma gözlenmekte.
Türkiye’nin hane halkı borçluluğu gelişmekte olan ülke ortalamasının altında.
Reel sektör yabancı para açık pozisyonu kademeli olarak gerilemeye devam etmektedir.
TCMB, elindeki politika araçlarını fiyat istikrarını sağlama ve finansal istikrarı destekleme hedefleri doğrultusunda etkin biçimde kullanmayı sürdürecek.
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