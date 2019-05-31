En kötüsü geride kaldı: Toparlanma başladı

Türkiye ekonomisindeki daralma, piyasa beklentileri çerçevesinde gelirken, veriler toparlanmanın başladığını ortaya koydu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), bu yılın ilk çeyreğine ilişkin açıkladığı GSYH verilerine göre geçen yılı yüzde 2.6 büyümeyle geride bırakan Türkiye ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2.6 daraldı. Ekonomistler yüzde 2.5 daralma öngörmüştü. Türkiye ekonomisi bir önceki çeyreğe göre ise mevsimsellikten arındırılmış bazda yüzde 1.3 büyüyerek, çeyrekten çeyreğe ardışık iki dönem daralmanın ardından büyüme kaydettiği için teknik resesyondan çıktı.

BÜYÜME 2. ÇEYREKTE

Yılın ilk çeyreğinde sanayi yüzde 4.3; inşaat ise yüzde 10.9 daralma yaşandı. Geçen yılın son çeyreğinde tüketimde yaşanan yüzde 8.9’luk daralma yerini yüzde 4.7’lik daralmaya bıraktı. İhracatın büyümeye net 9.5 puan katkı verirken devletin nihai tüketim harcamaları da yüzde 7.2 arttı. Ekonomistler, öncü göstergelerin ikinci çeyrekte sıfıra yakın büyüme görülebileceğine işaret ettiğini ve yılın tamamında yüzde 1’e yakın bir büyüme görülebileceğini dile getirdi. Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvcı Tokalı, ilk çeyrekte, çeyreklik bazda yüzde 1,3’lük büyüme oranı kaydedilerek, teknik resesyon ortamından çıkıldığını söyledi. Tokalı, “2019’un tamamı için büyüme tahminimizi yüzde 0.5 düzeyinde tutuyoruz” dedi.

RESESYONDAN ÇIKTIK

Ekonomist Haluk Bürümcekçi de büyüme trendinin gücüne ilişkin göstergelerin önceki çeyreğe göre artışa ve teknik resesyondan çıkışa işaret ettiğini belirtti. Tokalı “Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, işgünü eksikliği nedeniyle 2019 yılı ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2.3 azalırken, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi bir önceki çeyreğe göre yüzde 1.3 artış göstererek teknik resesyondan çıkışa işaret etti” dedi.

İş dünyası temsilcileri de yüzde 2.6’lık daralmanın ‘dip nokta’ olduğunu belirtti. İTO Başkanı Şekib Avdagiç “İkinci çeyreğe etki edecek öncü göstergeler de yeniden canlanmanın başladığına işaret ediyor” dedi. Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Başkanı Orhan Aydın ise “İlk çeyrekte 1.3 ile büyüyerek teknik resesyondan çıkmamız sevindirici bir gelişme” dedi.