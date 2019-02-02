'En önemli hedefim milletimize hizmettir'

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Tuzla Belediyesi Semiha Kibar Sosyal Yaşam Merkezi Ayyıldız Sosyal Tesislerinde kahvaltı programına katıldı. Programda konuşan Yıldırım, “Dericilik deyince Kazlıçeşme, Zeytinburnu akla gelirdi. Oradaki imalatların ne kadar ilkel ve sağlıksız bir şekilde hepimiz biliyoruz. Hatta o dönemde dericilerin Tuzla’ya taşınmasına da büyük dirençler olmuştu, istememişlerdi. Ama uzak görüşlü sanayicilerimiz Türkiye’nin geleceğini görerek daha modern şartlarda üretim yapan deri sanayi bölgesini kurdular” dedi.

YÜREKTEN SEVİYORUM

‘Ülkemizin refahı barışı kardeşliği için taş üstüne taş koyan herkesi yürekten seviyorum’ diyen Yıldırım, “İşçi demek değer üreten insan demektir, işçi demek alın terini akıl terine katarak bu ülkenin kalkınmasına katkı yapan insan demektir. Sizler ortaya bir eser çıkarıyorsunuz. Deriyi işleyip ekonomik bir değere dönüştürüyorsunuz. Deri ürünlerine dayalı sektörün lokomotifi sizlersiniz. Burada siz hapşırsanız onlar orada grip olur. Sizlerin hem çalışma şartlarını ve imkanlarınız bakımından memnuniyetiniz çok önemli” diye konuştu. Yıldırım, “Bildiğiniz gibi bugünlerde şahsım önemli bir sorumluk üstlenmiş bulunuyor. İstanbul gibi bir şehri eminliğine, belediye başkanlığına aday oldum. Allah bu kararımızı İstanbul için hakkımız için hayırlı uğurlu etsin” diyerek, “Belediyecilik demek çevre demek, insana hizmet demek, gönüllere girmek demek insan sevgisi bir kişide yoksa o bu işlere girmesin. Bu noktada dönüp baktığımızda arkamızda büyük bir geçmiş var. Benim belediyeciliğim 1994 yılına gider. Bizim referansımız geçmişte yaptıklarımız, gelecekte yapacaklarımızın teminatıdır. Konuşan değil icraat yapan bir anlayışla geliyoruz” ifadelerini kullandı.

MİLLETİ BİRLEŞTİRDİK

‘Yolları böldük hayatları birleştirdik. Yolları böldük milleti birleştirdik. Yolları böleriz, Türkiye’yi böldürtmeyiz. Ülkemizi parçalamak isteyenler nefes aldırmadık, aldırmayacağız’ ifadelerini kullanan Yıldırım, “Bir olacağız, beraber olacağız, kardeş olacağız. Birlikte Türkiye olacağız. Önümüzde 60 günlük bir süremiz var. Bu süre içerisinde biz Tuzla’da bugün burada olduğu gibi birçok yerde hemşehrilerimizle bir araya geleceğiz.

Az konuşup çok dinleyeceğiz ve bu kampanyayı güzel bir şekilde tamamlayacağız. Benim amacım bellidir, bugüne kadar en önemlisi hedefim millete hizmet olmuştur. Bundan sonra da Türkiye’de yaptıklarımın daha fazlasını İstanbul için yapacağım” şeklinde konuştu.