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Politika

En son anket verileri açıklandı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, 2023 seçimlerine dair yaptığı değerlendirmelerde, AK Parti'nin oy oranını yüzde 42 olarak belirtirken Cumhur İttifakı'nın toplam oy oranın da yüzde 50'nin üzerinde olduğunu açıkladı. Ayrıca Şen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranının ise yüzde 52 düzeyinde olduğunu bildirdi.

11 Kasım 2022 Cuma 00:26 - Güncelleme:
En son anket verileri açıklandı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranı
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, 2023 seçimlerine dair açıklamalarda bulundu. Mustafa Şen, yaptığı açıklamada AK Parti'nin oy oranını yüzde 42 olarak belirtti. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranına değinen Şen, yüzde 52 düzeyinde olduğunu ve AK Parti seçmeninin dışında da oy geldiğini açıkladı.

"CUMHURBAŞKANIMIZ DA YÜZDE 52 DÜZEYİNDE"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen Cumhur İttifakı'nın toplam oy oranın yüzde 50'nin üzerinde olduğu söylerken, "AK Parti olarak oy oranımız yüzde 42. Bu iki aydır da yüzde 40 bandına oturmuş durumda. Cumhur İttifakı toplamımız da yüzde 50'nin üzerinde. Cumhurbaşkanımız da yüzde 52 düzeyinde. Ve Cumhurbaşkanımıza AK Parti seçmeninin dışında da oy geliyor" ifadelerini kullandı.

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