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Politika

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığının bütçesi komisyonda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

AA18 Kasım 2024 Pazartesi 11:57 - Güncelleme:
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığının bütçesi komisyonda
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Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Komisyonda, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin yanı sıra Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Nükleer Düzenleme Kurumunun bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları da görüşülecek.

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, "Muhalefetin sesini kesmek diye bir şey yok. Tutanaklara baksak, zaman açısından baksak belki bizlerin 2-3 katı konuşmalar var ki doğaldır. Önergeler konusunda gerekirse bir önerge de verebiliriz. Sonu olmayan, önergenin gerekçesi dışında bir konuşma üslubu gelişmekte. Bu hepimizin hakkına girmektir." ifadelerini kullandı.

Bakan Bayraktar, Bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı.

  • enerji bakanlığı
  • 2025 bütçe
  • tbmm komisyonu

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