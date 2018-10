Enerjide üçlü güç birliği

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ve Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde ortak basın toplantısı düzenledi. Mevkidaşları ile basına kapalı özel görüşmenin ardından kameraların karşısına geçen Çavuşoğlu “Cumhuriyetimizin 95. yıl dönümünü de canı gönülden kutluyorum ve inşallah 2023’te Cumhuriyetimizin 100. yılını hep birlikte coşkuyla kutlayacağız” ifadesini kullandı. TANAP’ın açılışının yapıldığını, Trans-Adriyatik Boru Hattı’nın açılmasıyla bölgeden gelecek gazın Avrupa ülkelerine de ulaştırılacağını anlatan Çavuşoğlu, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu’nun açıldığı günden bu yana ticari ve beşeri olarak önemli katkı sağlandığını kaydetti.

TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ

Çavuşoğlu, “Türkiye, her platformda, her şartta Gürcistan’ın ve Azerbaycan’ın sınır bütünlüğünü, toprak bütünlüğünü desteklemektedir. Her yerde bunu çok güçlü bir şekilde vurguluyoruz. Hem Gürcistan’ın hem Azerbaycan’ın yaşadığı sorunların da barışçıl, uluslararası hukuka uygun şekilde ve Azerbaycan’ın ve Gürcistan’ın sınır bütünlüğü, toprak bütünlüğü çerçevesinde çözülmesi için her iki ülkeyle iş birliğimizi ve çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

TAP 2020’DE TAMAM

Cumhuriyetin 95. yıl dönümünü tebrik eden Azeri Bakan Memmedyarov, “Uluslararası platformlarda Türkiye’nin Azerbaycan’a verdiği desteğe teşekkür ediyoruz. İzmir’de Star Rafineri açıldı. Türkiye’ye doğrudan yatırımımız 15 milyar dolar civarında. TAP’ın 2020’de tamamlanacağını umut ediyoruz” dedi.

Önemli stratejik, jeopolitik ve bölgesel projeler üzerinde çalışıldığını belirten Gürcü Bakan Zalkaliani ise “Turizm ve milletlerarası ilişkilerin pekiştirileceğine dair konuları ele aldık” şeklinde konuştu.