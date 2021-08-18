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Politika

Engin Özkoç yine haddini aştı! Başkan Erdoğan'ı hedef aldı

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Ortadoğu'daki gelişmeler üzerinden Türkiye Cumhuriyeti iktidarını hedef alarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'diktatör' dedi.

18 Ağustos 2021 Çarşamba 08:52 - Güncelleme: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 08:53
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KRT TV'de katıldığı canlı yayında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Afganistan'da yaşanan gelişmeler üzerinden hükümeti hedef aldı.

2023 yılında yapılacak seçimlerde ittifak ortaklarıyla birlikte hareket ederek iktidara geleceklerini ifade eden Özkoç, Irak'taki saraylar üzerinden verdiği örnekle, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında haddi aşan ithamlarda bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A 'DİKTATÖR' DEDİ

Yaklaşık 27 milyon vatandaşın oyunu alarak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına seçilen Recep Tayyip Erdoğan'a 'diktatör' diyen Özkoç, Türkiye'de bir beka sorunu olduğunu öne sürdü.

Özkoç'un sözlerine tepki yağdı.

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