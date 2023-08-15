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Politika

Erbakan'da İmamoğlu'na sert tepki: İstanbul'u perperişan eden Türkiye'yi ne yapmaz

İstanbul'u unutup CHP'de değişim peşine düşen İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yine tepkililerin odağına oturdu. Ekrem İmamoğlu'nu sert sözlerle eleştiren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 'Yerel seçim kampanyasında 'İstanbul'a ulaşımı mutlaka ucuzlatacağım' diyeceksiniz ama ulaşıma başkan olduğun günden bugüne kadar yüzde 200'ün üzerinde zam yapacaksınız. Böyle bir anlayışa Türkiye'nin yönetimi teslim edilir mi? İstanbul'u birkaç yılda perperişan eden, Türkiye'yi ne yapmaz” dedi.

İHA15 Ağustos 2023 Salı 09:39 - Güncelleme:
Erbakan'da İmamoğlu'na sert tepki: İstanbul'u perperişan eden Türkiye'yi ne yapmaz
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, yaklaşan yerel seçimler öncesi Balıkesir'de katıldığı konferansta genel seçim sürecinde Türkiye genelindeki mitinglere katılan ve seçimin ardından CHP'de genel başkanlık yarışına giren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirerek, "Sayın İmamoğlu, mesaisinin çok küçük bir bölümünü sorumlu olduğu alana tahsis etmektedir. İstanbullu dertleriyle boğuşurken tatile çıkmasına tepki gösteren vatandaşlara, 'Tatil bana çok yakışıyor' diyerek adeta dalga geçen sayın belediye başkanının yönetiminde her şey çok güzel değil, maalesef çok kötü olmuştur" diye konuştu.

'İSTANBUL YILLARDIR BELEDİYE BAŞKANSIZ DURUMDA'

Erbakan, yoğun katılımın olduğu konferansta şunları söyledi:

"Maalesef, başta ana muhalefet partisi olmak üzere muhalefet partilerinde iş koltuk kavgalarına dökülmüş durumdadır. 'Değişim, değişim' denilen de, 'O gitsin, ben geleyim'den ibarettir. 'Kılıçdaroğlu gitsin, ben geleyim' diyenlerin durumu da ortadadır. İstanbul, yıllardır adeta belediye başkansız durumdadır."

"FATURAYI DA 16 MİLYON İSTANBULLUYA ÇIKARTACAKSINIZ"

Yerel seçimler öncesi İmamoğlu'nun İstanbulluya verdiği ucuz ulaşım sözlerini hatırlatan Erbakan, "Yerel seçim kampanyasında ulaşım ücretlerini sembolik değerlere düşüreceği vaadinde bulunan sayın belediye başkanının ulaşımda zam rekorları kırışını üzülerek görüyoruz. İBB yönetimi son olarak ulaşıma yüzde 51,52 oranında fahiş zam yaparak yine milyonları zora sokmuştur. Sayın İmamoğlu, sadece zam rekorlarının değil, borçlanma dünya rekorunun da sahibidir. Yönetimindeki belediye, bugün yüzde 10.75 faizle dolar borcu yapmaktadır. Sayın başkan, 'İktidar borç, faiz ekonomisi uyguluyor' diyorsunuz ve siz de belediyede borç, faiz ekonomisini uyguluyorsunuz. Hem de dolar borçlanmasında dünya rekoru kırarak yapıyorsunuz. Rekor faizlerle dolar borcu yapacaksınız ve faturayı da 16 milyon İstanbulluya çıkartacaksınız. Yerel seçim kampanyasında 'İstanbul'a ulaşımı mutlaka ucuzlatacağım' diyeceksiniz ama ulaşıma başkan olduğun günden bugüne kadar yüzde 200'ün üzerinde zam yapacaksınız. Böyle bir anlayışa Türkiye'nin yönetimi teslim edilir mi? İstanbul'u birkaç yılda perperişan eden, Türkiye'yi ne yapmaz" dedi.

  • İmamoğlu Eleştirisi
  • İstanbul Perişan
  • Ulaşım Zammı

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