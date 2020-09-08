Erbaş'tan imam hatiplilerle ilgili sözlere tepki

AA 08 Eylül 2020 Salı 20:46 - Güncelleme: 08 Eylül 2020 Salı 20:46

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Her gencimiz birer gelecek ve umuttur. İlimle irfanla bilgiyle ve hikmetle öğreten ve nice öğrencinin yetişmesine vesile olmuş köklü eğitim yuvalarımızdan imam hatip okullarına ve mensuplarına hakaret edilmesi kabul edilemez. Bu yaklaşımı şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.

