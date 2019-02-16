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'Erdoğan Astana ruhunu yaşatıyor'

Soçi zirvesini değerlendiren Rus medyası Türkiye, Rusya ve İran’ın Suriye’de çözüm için anlaştığını duyurdu. İzvestiya Gazetesi ise Başkan Erdoğan’ın sorunlara ve provokasyonlara rağmen Astana ruhunu yaşattığına dikkat çekti.

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Rus medyası Soçi’deki Erdoğan-Putin-Ruhani zirvesine geniş yer ayırarak, liderlerin, Suriye’nin toprak bütünlüğü, terörle mücadele ve ABD’nin ülkeden çekilmesi yönündeki sözlerini ön plana çıkardı. Rus haber ajansı TASS, “Rusya, Türkiye ve İran liderleri, Suriye’nin bütünlüğü konusunda bağlılığını açıkladı” başlığı ile verdiği haberde, “Liderler, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde Heyet Tahrir Şam’ın bölge üzerindeki kontrolünü artırma girişimlerini reddederek, Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü ve komşu ülkelerin milli güvenliğini zayıflatmayı amaçlayan ayrılıkçı güçlerin hedeflerine karşı durma kararlığını dile getirdiler” ifadelerini kullanıldı. Kommersant gazetesi, haberinde, İdlib dışında Suriye’nin diğer bölgelerinin teröristlerden arındırılması gerektiğine dikkati çekerek, “Rusya, Türkiye ve İran başkanları Suriye’de teröristleri yok etmeye karar verdi” yorumunda bulundu. 

ÜÇ ÜLKE ÇÖZÜM İÇİN ANLAŞTI

Rus haber ajansı RİA Novosti de ABD’nin Suriye’den geri çekilmesi kararının hayata geçirilmesi halinde, ülkede istikrar ile güvenliğinin sağlanacağını ön plana çıkardı. İzvestiya Gazetesi ise Başkan Erdoğan’ın sorunlara ve provokasyonlara rağmen Astana ruhunu yaşattığına dikkat çekti. Nezavisimaya Gazeta de “Moskova, Tahran ve Ankara, Suriye sorununu çözümü için ortak bildiride anlaştı” ifadelerini manşetine taşıdı. 

YPG/PKK çıkarılmadan toprak bütünlüğü olmaz 

İran medyası, liderlerin, Suriye’nin toprak bütünlüğü, terörle mücadele ve ABD’nin en kısa sürede bu ülkeden çekilmesi yönündeki mesajlarını öne çıkardı. İran haber ajansları, internet siteleri ve devlet televizyonu Soçi zirvesini yakından takip etti ve açıklamalara geniş yer ayırdı. İran devlet televizyonu, zirveyi saat başı bültenleri ve anlık alt yazılarla izleyicilerine duyururken liderlerin konuşmalarını da canlı yayınla aktardı. Devlet televizyonu internet sitesinde yayımladığı haberlerinde de Türkiye, Rusya ve İran liderlerinin Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve ABD’nin en kısa zamanda bu ülkeden çekilmesi yönündeki mesajlarına dikkati çekti. İran resmi ajansı IRNA, manşetine taşıdığı haberi, “İran, Rusya ve Türkiye’den Suriye’nin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne vurgu” başlığıyla abonelerine servis etti. Ajans, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriye’nin toprak bütünlüğü için Fırat’ın doğusundaki unsurların çıkarılması gerektiği yönündeki vurgusuna haberinde yer verdi. Mehr haber ajansı ise Başkan Erdoğan’ın Rus lider Putin’le görüşmesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğünün terör örgütü YPG/PKK’nın bölgeden çıkarılmadan sağlanamayacağını vurguladığını aktardı.  

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