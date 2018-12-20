Erdoğan bağımsız dış politika izliyor

Putin, Moskova’da düzenlenen yıllık basın toplantısında, Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin iyi şekilde ilerlediğini vurgulayarak, şunları söyledi: “Bağlarımız güçleniyor. Türkiye’nin Suriye’de gözettiği ulusal çıkarlarına saygı duyuyoruz. Tüm konularda hemfikir olmasak da uzlaşabiliyoruz. Türkiye, bir NATO üyesi olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önemli rolüyle bağımsız bir dış politika güdüyor ve bunun böyle devam etmesini umuyoruz.”

Ukrayna’da, Fener Rum Patrikhanesinin verdiği karar çerçevesinde yeni birleşik bağımsız Ortodoks Kilisesi kurulmasını değerlendiren Putin, “Bu adım bir bölücülük. Ukrayna’daki Ortodoks dünyasına ilişkin gelişmeleri aklım almıyor. Devlet, kilisenin işlerine doğrudan karışıyor” diye konuştu. Gelişmelerden Fener Rum Patriği Bartholomeos’u sorumlu tutan Putin, “Bence Bartholomeos’un asıl motivasyonu para. Ukrayna’da kurulan bağımsız Ortodoks Kilisesini kontrol altına alarak bu durumdan kar sağlayacak” iddiasında bulundu.