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Erdoğan El-Meşri'yi kabul etti

Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı’nda Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri’yi kabul etti.

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Basına kapalı yapılan ve yarım saat süren görüşmede Başkan Erdoğan ve El-Meşri, Libya’da yaşanan olayları ve bölgedeki durumu ele aldı. 

Annesiyle babasının mezarını ziyaret etti

Başkan Erdoğan, annesi Tenzile ile babası Ahmet Erdoğan’ın mezarlarını ziyaret etti. Kısıklı’daki konutundan çıkarak Karacaahmet Mezarlığı’na gelen Erdoğan, burada annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan’ın kabirlerini ziyaret ederek, dua okudu. 

Vatandaşlardan ‘Başkan’a sevgi  

Başkan Erdoğan Cuma namazı çıkışında vatandaşların sevgisiyle karşılaştı. Kendine sevgi gösterisinde bulanan vatandaşları selamlayan ve onlarla ayak üstü sohbet eden Erdoğan, daha sonra vefat eden eski İTO Başkanı Atalay Şahinoğlu’nun cenaze namazına katıldı.

´´ABD uçakları Türkiye´yi tehdit etmezse, S-400 sistemleri F-35´ler için tehdit oluşturmaz´´

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