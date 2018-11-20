Erdoğan ile Bahçeli bugün görüşüyor 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısı çıkışında, Başkan Erdoğan’la yapacağı görüşmeye ilişkin haberlerle ilgili, “Cumhurbaşkanlığından yapılan bir açıklamaysa doğrudur. Bizim böyle açıklamamız yoktur ama yarın (bugün) Başkan ile saat 16.00’da görüşme konusu gündeme gelirse, katılabileceğimizi ifade ediyoruz” dedi. Bahçeli, görüşmenin gündeminin ne olacağı konusunda ise “Gündemi davet sahibi belirler” diye konuştu.

ÖNERİ AK PARTİ MYK’DAN

Erdoğan ile Bahçeli arasında bugün yapılması planlanan görüşme konusunun, MHP ile ittifak görüşmelerinin olumsuz sonuçlanması sonrası dönemde yapılan MYK toplantısında gündeme geldiği belirtildi. Parti kurmaylarının Başkan Erdoğan’a, “Aslında gündeme dair gelişmeleri aktarmak üzere bir görüşme yapabilirsiniz” önerisinde bulundukları öğrenildi. Başkan Erdoğan ile Bahçeli’nin bugün gerçekleştireceği görüşmede yerel seçimlerde ittifak konusunun, resmi bir bağlayıcı birliktelik’ şeklinde değerlendirilmeyeceği ifade ediliyor. İki liderin, gündemde önemli bir konu olan yerel seçimlerde Cumhur İttifakı olarak başarı sağlanabilmesi için her iki tarafın da bazı fedakarlık ve ‘gönül birlikteliği’ sağlayabileceği bölgeler üzerinde konuşabilecekleri belirtiliyor.