Erdoğan ile Bahçeli ortak miting yapabilir

İki partinin büyükşehirlerdeki ilçeler üzerindeki çalışmalarda da son aşamaya gelindiğini açıklanan Kurtulmuş, “Bugün yarın muhtemelen liderler tekrar görüşerek bu son çerçeveyi çizerler” dedi.

İTTİFAK RUHUNA UYGUN JESTLER

İki partinin yaptığı ittifak neticesinde MHP’nin adaylarını geri çektiğinin hatırlatılması üzerine Kurtulmuş, “Hangi ilde hangi partinin aday koyacağı bellidir. Dolayısıyla burada önceden diğer parti adayını ortaya koymuşsa adayını çekti. Devlet Bahçeli de büyük bir nezaketle Erzurum, Denizli ve Aydın’daki adaylarının geri çekildiğini parti olarak ilan ettiler. İttifakın ruhuna uygun bir şekilde karşılıklı jestler yapılır” ifadelerini kullandı. Ortak mitinglerin de olabileceğini açıklayan Kurtulmuş, “Özellikle çok önemli gördüğümüz illerde her iki liderin katıldığı ortak mitingler olabilir” diye konuştu.