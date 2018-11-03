Başkan Erdoğan ile Poroşenko görüşmesi sona erdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun Mabeyn Köşkü'ndeki baş başa görüşmesi, basına kapalı 1 saat 15 dakika sürdü. Öte yandan Mabeyn Köşkü'nde, Türkiye ve Ukrayna bayrakları göndere çekildi.
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