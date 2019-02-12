Başkan Erdoğan, Kastamonu Kuzeykent Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti. Başkan Erdoğan "Gıdada terör estirenlere gereken dersi verdik, veriyoruz. Bakalım sırada ne var. Ne yaparlarsa yapsınlar biz bu yoldan dönmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Medeniyetimize, tarihimize ve kültürümüze sahip çıkarak, asırlardır bize dayatılan kalıpları yıkıp geçtiğimiz için bize düşman oldular." diyen Erdoğan, Türkiye'yi yıllarca siyasetiyle, ekonomisiyle, dış politikasıyla, sosyal ve kültürel iklimiyle esir alanlara "eyvallah" etmediklerini ifade etti.

Bundan pişman olmadıklarına işaret eden Erdoğan şunları kaydetti:

"Tam tersine maruz kaldığımız düşmanlıkları, hak ve millet nezdinde berat belgemiz olarak görüyoruz. Biliyoruz ki Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye bu tür gerekçelerle saldıranların hedefi aslında Türkiye'dir. İşte bunun için verdiğimiz mücadeleyi 'beka mücadelesi' olarak nitelendiriyoruz. İşte bunun için 2023 hedeflerimize sıkı sıkıya sahip çıkıyoruz."

"TÜRKİYE'Yİ GÜÇLENDİRDİK"

Kastamonu'da mitinge katılımın güzel olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Kastamonu, 31 Mart'ta milli iradeye bir kez daha sahip çıkmaya hazır mısın? Kastamonu, 31 Mart'ta istikrar ve güven ortamına devam diyor muyuz? Kastamonu, 31 Mart'ta büyük ve güçlü Türkiye için yeni bir şahlanışa Cumhur İttifakı'yla var mısın?" sorularını yöneltti.

Alandaki kalabalığın "evet" cevabı üzerine Erdoğan, "Sizlere de böylesi yakışırdı." diye konuştu.

Türkiye'yi 81 vilayetinin tamamıyla büyüttüklerini ve güçlendirdiklerine değinen Erdoğan, Kastamonu'ya son 16 yılda 15 milyar lira yatırım yaptıklarını söyledi.

Eğitimde 971 yeni derslik inşa ettikleri bilgisini veren Erdoğan, 29 bin öğrencisi olan üniversiteyi Kastamonu'ya kazandırdıklarını anlattı.

Yükseköğrenim öğrencileri için 6 bin 446 kişi kapasiteli yurt binaları inşa ettiklerini vurgulayan Erdoğan, iki yıl içinde toplamda 5 bin 770 kişi kapasiteli 5 yükseköğrenim yurt binası daha yapacaklarını bildirdi.

Kastamonu'ya bir gençlik merkezi inşa edeceklerini anlatan Erdoğan, TOKİ vasıtasıyla 3 bin 556 konut projesini hayata geçirdiklerini dile getirdi.

Nasrullah Camii ile Kale arasındaki mahallelerde 2 bin 383 binayı cephe iyileştirme ve yenileme çalışmasıyla Kastamonu'ya yakışır hale getireceklerinin altını çizen Erdoğan, "Bunlar arasında bulunan 930 binanın fazlalıklarını iki katı geçmeyecek şekilde tıraşlıyoruz. Hem şehrin tarihi ve kültürel dokusuna sahip çıkıyor hem de turizm altyapısını geliştiriyoruz. Turizmi, çok kıymetli tabii güzelliklere sahip Kastamonu için ciddi bir kazanç kapısı haline getirmekte kararlıyız." şeklinde konuştu.

İsmail Bey Külliyesi, Yakup Ağa Külliyesi, Mehmet Akif Ersoy'un milli mücadele yıllarında vaaz verdiği Nasrullah Kadı Camii gibi 107 eseri restore ederek ihyasını sağladıklarına işaret eden Erdoğan, İsfendiyar Bey Camii, Benli Sultan Türbesi, İbni Neccar Camii, İsmail Bey Hamamı gibi önemli eserlerin de restorasyonunun devam ettiğine dikkati çekti."

"BAY KEMAL ANLAMIYOR"

Tüm güzellikleriyle Kastamonu'ya sahip çıkacaklarına değinen Erdoğan, Kastamonu Belediyesinin Kuzeykent'te bir millet bahçesi ve peyzaj projesini hayata geçirdiğini anımsattı.

Proje içerisinde Millet Kıraathanesi olduğunu ifade eden Erdoğan, "Ama bunu, bu Bay Kemal anlamıyor. Bay Kemal'in partisi de anlamıyor. CHP, 'Bunlar kumarhane açacakmış' diyor. Dervişin zikri neyse fikri de odur. Bunlar tabii la teşbih. Bunlar derviş filan değil, haşa... Dervişe de hakaret etmeyelim. Bunu da iyi bilmemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Millet Bahçesi'nde meydan, otopark, spor alanları, bilim merkezi, açık hava bilim sergi alanı, atölye, gölet, akvaryum, bisiklet ve yürüyüş yolları gibi pek çok bölümün olduğunu aktaran Erdoğan, orada anne, baba ve çocukların dinlenme fırsatı bulacağını belirtti.

"AK PARTİ YATIYOR KALKIYOR BUNLARI DÜŞÜNÜYOR"

Devletin bunun için var olduğunu anımsatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu adımları atıyoruz. Bugüne kadar bu adımları attılar mı? Yok. AK Parti yatıyor, kalkıyor bunları düşünüyor. Halkımıza daha güzel hizmetleri nasıl veririz. Neler yapalım ki milletimiz daha huzurlu olsun? Kastamonulu ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, şehit yakınlarımıza, gazilerimize, engellilerimize, yaşlılarımıza toplamda 985 milyon lira tutarında kaynak aktararak destek olduk. Sağlıkta 400 yataklı Kastamonu Devlet Hastanesinin de aralarında olduğu 12'si hastane olmak üzere 25 sağlık tesisini Kastamonu'muza kazandırdık. Kastamonu'ya 250 yataklı fizik, tedavi ve rehabilitasyon merkezi, Cide'ye, Çatalzeytin'e, Küre'ye, Bozkurt'a, Abana'ya hastaneler yapmak için kolları sıvadık.

Kastamonu'ya 2002 yılına kadar 47 kilometre bölünmüş yol yapılmışken, biz bunu 329 kilometreye çıkardık. 15 Temmuz İstiklal Tüneli ve bağlantı yollarını biz hizmete sunduk. Orta Karadeniz'i, İç Anadolu'ya, oradan da Türkiye'nin dört bir yanına bağlayan bu tünel sayesinde Ilgaz Dağı kesintisiz, güvenli ve konforlu bir yolculukla aşılabiliyor."

Kastamonu'da yapımı devam eden toplamda 7 milyar lira maliyeti olan 8 yol projesinin bulunduğuna işaret eden Erdoğan, "Bunlardan Kastamonu-Safranbolu ayrımı Boyalı yolu bu yıl tamamlanıyor. Kastamonu-Samsun, Kastamonu-Karabük yolu, Kastamonu-Pınarbaşı ayrımı yolu, Ulus-Al Ayrımı yolu ve Kastamonu-İhsangazi yolu ise 2021 yılında tamamlanıyor." bilgisini paylaştı.

Kastamonu Havalimanına yıllık 1,5 milyon yolcu kapasiteli yeni terminal binası yaptıklarını hatırlatan Erdoğan, havalimanındaki yolcu trafiğinin geçen yıl 91 bin olduğuna dikkati çekti.

Kastamonu'da 5 baraj inşa ettiklerini kaydeden Erdoğan, 11 baraj ve bir göleti de inşa edeceklerini dile getirdi.

Başkan Erdoğan, "Bazen de arkadaşlarımız çok heyecanlanıyor. 'Hemen 24 saatte şurayı da burayı da yapayım.' Dur bakalım ya... Her şeyin bir takvimi var. Bak açıklıyorum. Belli bir zaman içerisinde Allah'ın izniyle bugüne kadar bu yatırımları gerçekleştiren AK Parti iktidarı, bundan sonra da diğerlerini gerçekleştirecek." ifadelerini kullandı.