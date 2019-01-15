İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4545
  • 6,2347
  • 225.831
  • 92.929
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Erdoğan: Türkiye Cumhuriyeti, Türk, Kürt, Arap'ın devletidir

Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'ndan Suriye konusunda açıklamalarda bulundu

  • star.com.tr
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Suriye ve Irak'tan ağırlıklı Arap olmasına rağmen, 300 bin Kürt kardeşimize ev sahipliği yaptık diyen Başkan Erdoğan, biz teröristlere kapımızı kapattık dedi. Suriye meselesinin çözümünü toprak bütünlüğü olarak ifade ettik diyen Erdoğan, ABD ile uzun süre farklı düşündük dedi.

Özellikle Obama döneminde Türkiye'ye verilen sözlerin tutulmadığını söyleyen Erdoğan, Trump'ın farklı yaklaşımlar olduğunu söyledi. Trump'ın olumlu yaklaşıma rağmen son sosyal medya mesajının üzdüğünü söyleyen Erdoğan, yeni telefon görüşmesinde PKK/PYD'nin bölgede estirdiği terörün örneklerinin kendisine iletildiğini söyledi. Güvenli bölgenin Türkiye'nin projesi olduğunu söyleyen Erdoğan, Türkiye'nin hassasiyetlerine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

 

Sakarya´da korkutan patlama

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor

Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor

ÖSYM ücret almayacak

ÖSYM ücret almayacak

Trump, Graham’ın çağrısına kulak asmadı: Reddetti

Trump, Graham’ın çağrısına kulak asmadı: Reddetti

'Türkiye'nin tecrübelerini öğrenmek istiyoruz'

'Türkiye'nin tecrübelerini öğrenmek istiyoruz'

Türkiye'de yeni dönem başlıyor

Türkiye'de yeni dönem başlıyor

Netanyahu gözdağı verdi: Size söylüyorum, hızlıca çıkın

Netanyahu gözdağı verdi: Size söylüyorum, hızlıca çıkın

'Trump, ABD’yi NATO’dan çekmek istediğini söyledi'

'Trump, ABD’yi NATO’dan çekmek istediğini söyledi'

Bahçeli sert konuştu: 'Palu Ailesi' gibiler

Bahçeli sert konuştu: 'Palu Ailesi' gibiler
 

POPÜLER HABERLER

Ülkemizde üretilen Toyota Corolla´nın 50. yıl özel paketini test ettik.

Ülkemizde üretilen Toyota Corolla´nın 50. yıl özel paketini test ettik.

Pendik Millet Bahçesi'nin ihalesi yapıldı

Pendik Millet Bahçesi'nin ihalesi yapıldı

Suriye sınırına sevkiyatta dikkat çeken detay!

Suriye sınırına sevkiyatta dikkat çeken detay!

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA