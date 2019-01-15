Erdoğan: Türkiye Cumhuriyeti, Türk, Kürt, Arap'ın devletidir

Suriye ve Irak'tan ağırlıklı Arap olmasına rağmen, 300 bin Kürt kardeşimize ev sahipliği yaptık diyen Başkan Erdoğan, biz teröristlere kapımızı kapattık dedi. Suriye meselesinin çözümünü toprak bütünlüğü olarak ifade ettik diyen Erdoğan, ABD ile uzun süre farklı düşündük dedi.

Özellikle Obama döneminde Türkiye'ye verilen sözlerin tutulmadığını söyleyen Erdoğan, Trump'ın farklı yaklaşımlar olduğunu söyledi. Trump'ın olumlu yaklaşıma rağmen son sosyal medya mesajının üzdüğünü söyleyen Erdoğan, yeni telefon görüşmesinde PKK/PYD'nin bölgede estirdiği terörün örneklerinin kendisine iletildiğini söyledi. Güvenli bölgenin Türkiye'nin projesi olduğunu söyleyen Erdoğan, Türkiye'nin hassasiyetlerine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.