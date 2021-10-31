31 Ekim 2021 Pazar 09:28 - Güncelleme: 31 Ekim 2021 Pazar 09:37

Dünyanın önde gelen 20 büyük ekonomisinin liderleri ve uluslararası kuruluşların temsilcilerini bir araya getiren G20 Liderler Zirvesi, Roma'da başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve kapsamında ikili görüşmeler de yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk gün görüşmelerinde, AB Komisyonu Başkanı Leyen, İtalya Başbakanı Draghi, Hollanda Başbakanı Rutte ve Endonezya Devlet Başkanı Widodo ile bir araya geldi.

BİDEN İLE GÖRÜŞECEK

G20 zirvesi için Roma'da bulunan Erdoğan ve Biden baş başa ikili görüşme gerçekleştirecek .

Beyaz Saray görüşmenin, Türkiye saatiyle 12.10'da yapılacağını açıkladı.

ABD ile F-35 gerilimi, Suriye ve Libya'daki son durum, Washington'un PKK/YPG desteği, iki ülke ilişkileri ve bölgesel gelişmeler görüşmenin başlıca konuları arasında.

Erdoğan, Türkiye'nin taleplerini ve beklentilerini Biden'a anlatacak.

"İSABETLİ OLACAKTIR"

Roma ve Glasgow'da dünya liderleriyle görüşme yapacağı hatırlatılarak özellikle ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesine ilişkin sorusu üzerine Başkan Erdoğan, Roma'nın gündemi ile Glasgow'un gündeminin şu anda değişmiş gibi gözüktüğüne işaret etmiş ve şunları söylemişti:

"Büyük ihtimalle Roma'da değil ama Glasgow'da görüşmemiz olacak. Bu görüşmede de tabi ki en önemli maddemiz; malum bizim F-35 konumuz var. F-35'le ilgili olarak bizim 1 milyar 400 milyon dolarlık yapmış olduğumuz bir ödeme var. Bu ödemeyle ilgili olarak da tabi ki bunun bize geri ödeme planının nasıl olacağını kendileriyle görüşmemiz gerekecek. Bu konuda mükaleme ne getirecek ne götürecek; onu kendileriyle görüşerek öğreneceğiz. Alt düzeyde aldığımız bazı bilgiler var.

MERKEL VE SCHOLZ İLE DE GÖRÜŞECEK

Yetkili, Biden'ın ayrıca Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve Yardımcısı Olaf Scholz ile kısa bir görüşme gerçekleştirdiğini aktardı.

AB KOMİSYONU BAŞKANI'NI KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i kabul etti.

Zirvenin yapıldığı Nuvola Kongre Merkezi'ndeki basına kapalı görüşme 30 dakika sürdü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.

İTALYA BAŞBAKANI DRAGHİ İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile de bir araya geldi. Basına kapalı görüşme, 35 dakika sürdü.

İtalya Başbakanlığından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Draghi arasındaki görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

HOLLANDA BAŞBAKANI RUTTE'Yİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir araya geldi.

Zirvenin yapıldığı Nuvola Kongre Merkezi'ndeki basına kapalı görüşme, 30 dakika sürdü.

Erdoğan, son görüşmesini ise Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile yaptı.