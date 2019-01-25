Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, trafik kazasında şehit olan polis memuru Tahir Kaltar'ın ailesine başsağlığı diledi.
- AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, trafik kazasında şehit olan polis memuru Tahir Kaltar'ın ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir-Aydın Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Tahir Kaltar'ın ailesine bir başsağlığı telgrafı gönderdi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.