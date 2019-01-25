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Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, trafik kazasında şehit olan polis memuru Tahir Kaltar'ın ailesine başsağlığı diledi.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, trafik kazasında şehit olan polis memuru Tahir Kaltar'ın ailesine başsağlığı diledi.
 
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir-Aydın Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Tahir Kaltar'ın ailesine bir başsağlığı telgrafı gönderdi.

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