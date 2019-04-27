Erdoğan'dan uyuşturucu ve çocuk suçlarına özel zirve

Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapacağı özel zirvede uyuşturucu ve çocuk suçlarıyla ilgili “eylem” için atılacak adımlar belirlenecek. Gençler arasındaki uyuşturucu madde kullanımının çok küçük yaşlara kadar inmesi, özellikle sentetik uyuşturucuların sokakta kolay ve ucuz erişilebilir nitelikte oluşunun yarattığı olumsuzluk ve çocuk suçlarındaki artış tüm detaylarıyla ele alınacak.

ATILACAK ADIMLAR BELİRLENECEK

Geçen yıl hazırlanan ve önümüzdeki 6 yıllık süreci kapsayacak ‘Uyuşturucu ile Mücadele Eylem Planı’nda yer alan verilerin de ışığında, hem mücadelenin daha etkin hale getirilebilmesi, hem de yaygınlaşan “çocuk suçları ve çocuk suçlular” konusunda ne tür tedbirlerin alınabileceği konusunda harekete geçmek üzere Külliye’de özel bir toplantı gerçekleştirilecek. Milli Eğitim, Sağlık ve İçişleri ile Çalışma, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın temel olarak yer alacağı çalışmada, bugüne kadar yapılmış eylem planları ve oluşturulmuş stratejiler için bundan sonra “nasıl adımlar atılması gerektiği” üzerinde durulacak. Eylem planının ötesine geçilip, somut adımların atılması kararlaştırılacak.

EYLEM PLANI OLUŞTURULMUŞTU

Türkiye’de uyuşturucu ile mücadele konusunda 2018 yılında oldukça önemli bir çalışma başlatılmış ve “Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi” oluşturulmuştu. Oluşturulan Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile önümüzdeki 6 yılın uyuşturucu ile mücadele konusundaki yol haritası belirlenmişti. Bu kapsamda ilgili tüm bakanlıkların katılımıyla hazırlanan strateji belgesinde, yürütülecek mücadelenin kapsamı ve nasıl gerçekleştirileceği ortaya konurken, ayrıca 12 bakanlığın temsilcilerinin katılımıyla “Bağımlılıkla Mücadele Kurulu” oluşturulmuştu. Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı üzerinden takip edilmesi öngörülen sistem ile Sağlık Bakanlığı’nın öncülüğünde illerde valilerinin gözetiminde il sağlık müdürlüklerine görev verilmişti.

POLİTİKA LABORATUVARI

Yapılan çalışma kapsamında uluslararası iyi uygulama örnekleri taranarak, anlamlı etki sağlayacak olan strateji ve faaliyetler gözden geçirildi. Politika laboratuvarları oluşturularak ilgili bakanlıklar ve kurumlardan sivil toplum kuruluşlarına kadar tüm paydaşların bu laboratuvarlara katılım ve katkıları sağlanmıştı. Eylem planıyla belirlenen politikaların yerele yaygınlaştırılması, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının başarıya ulaşması için gereken en önemli faktör olarak belirlenirken, STK’lar, federasyonlar, yerel yönetimler gibi tüm toplumsal ve sivil inisiyatifler ile ortak stratejiler belirlenerek yol haritaları çıkarıldı.

4 BAŞLIKTA YOL HARİTASI

Strateji belgesi ile 4 ana başlıkta yol haritası belirlenmişti. Buna göre, öncelikle uyuşturucunun arzının önlenmesi için tedbirler alınacak. Her türlü doğal ve sentetik uyuşturucu maddenin üretimi, dağıtımı, kaçakçılığı, kullanımı, sokak bazında satışının engellenmesi için adımlar atılacak. Uyuşturucuya olan talebi önlemek için, zararlı etkileri konusunda hedef grupların bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi sağlanacak. Uyuşturucu kullananlara ve yakınlarına danışmanlık hizmetleri verilecek.

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