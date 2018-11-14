Erdoğan'dan yoğun liste mesaisi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın, AK Parti Genel Merkezi’nde kurmaylarıyla iki gün önce yaptığı ve gece geç saatlere kadar süren toplantının detayları ortaya çıktı. Büyükşehirlerin çoğu da dahil olmak üzere tüm illerdeki adayların üzerinden geçilerek bir tablonun ortaya çıkarıldığı öğrenildi. Başkan Erdoğan’ın, kurmaylarıyla yaptığı tüm illerle ilgili değerlendirmenin ardından kendisinin de listeler üzerinde detay çalışma yapmak üzere ofisine kapandığı ifade edildi.

İLK İSİMLER HAFTAYA

Çoğunluğunu devam edecek belediye başkanlarının oluşturduğu 20 ilin adayları üzerinde büyük oranda mutabakat sağlandı. Netleşen isimlerin, bu hafta sonu yapılacak temayül ve önümüzdeki hafta başlayacak mülakatların hemen ardından açıklanması planlanıyor. Mevcut başkanlar, aday adaylarıyla birlikte temayül ve mülakat süreçlerine tabi tutulmayacak. Bu nedenle mevcut başkanların çoğunluğunu oluşturacağı listenin, önümüzdeki hafta açıklanabileceği gelen kulis bilgileri arasında yer aldı.

STRATEJİ BELİRLENDİ

Mevcut başkanla devam edilecek yerlerde de parti içindeki çekişmeyi sürdürmeyip isimlerin önden açıklanabileceği belirtiliyor. Böylelikle, AK Parti, muhalefetteki adaylarının birbirleriyle rekabetini sonlandırarak seçimlere konsantre şekilde hazırlanacak.