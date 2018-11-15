AK Parti Üsküdar Belediye Başkan Aday Adayı Erilli: 2500 yıllık Üsküdar, turizm merkezine dönüşecek

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere beş aydan daha kısa bir zaman kaldı. AK Parti'de Üsküdar'dan aday adayı olan Ali Osman Erilli, seçilmesi halinde Üsküdar'ı daha yeşil, daha temiz, daha düzenli ve dünyanın önde gelen bir turizm bölgesi yapmak için çalışacağını açıkladı.



Üsküdar'ın 2500 yıllık tarihine dikkat çeken Erilli, 40 yıllık tecrübesi ve halkın desteği ile Üsküdar'ın hak ettiği yere geleceğine inandığını belirtti.



Erilli ayrıca insan merkezli bir yönetim anlayışını benimseyeceklerini belirterek "Şehrimizin, insanımızın ve partimizin bu potansiyeli var. Ben hep şuna inandım; ardı ardına birçok iş yapmaya çalışmaktansa, yaptığınız işi azami kalitede bir kez yapmak daha önemlidir. Bunun için de çalışanların, taşeronların ve hizmetin yerinde denetlenmesi gerekir. Halkımızın sesine kulak verilmeli ve insanı merkeze alan bir yönetim anlayışı benimsenmelidir" ifadelerini kullandı.

Ali Osman Erilli kimdir?



1979 yılında İstanbul'da doğan Erilli, evli ve iki çocuk babasıdır. 40 yıl boyunca Üsküdar'da ikamet ediyor. İngilizce ve Arapça biliyor.



Yıldız Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nü bitiren Erilli, 1997 yılından bu yana ticaret yapıyor.



Erilli, son 10 senedir Türkiye’de alanında tek üretici olan bir gıda firmasında ve bu firmanın ürünlerini 45 ülkeye ihracatını yapan ikinci bir firmada kurucu/yönetici olarak çalışıyor.



2006-2009 yılları arasında AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Erilli, 2009’dan bu yana da Ensar Vakfı Mütevelli Heyet üyesi.