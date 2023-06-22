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Politika

Erkan Kandemir canlı yayında duyurdu! AK Parti'nin kongre tarihi belli oldu

Katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti'nin kongre tarihi hakkında konuştu. AK Partili Kandemir, 'Önce büyük kongre sonra İl ilçe kongreleri olacak. 16 ya da 30 Eylül'de MKYK'da karar almak suretiyle Cumhurbaşkanı'mızın uygun gördüğü tarihte kongreyi yapacağız.' dedi.

22 Haziran 2023 Perşembe 11:29 - Güncelleme:
Erkan Kandemir canlı yayında duyurdu! AK Parti'nin kongre tarihi belli oldu
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CNN Türk'te katıldığı bir canlı yayında açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, kongre tarihi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kandemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takdirleri dahilinde 16 ya da 30 Eylül'de yapılacağını söyledi.

AK PARTİ'NİN KONGRE TARİHİ BELLİ OLDU

AK Parti'li Kandemir'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

Biz siyasi partiler 2 sene bittiğinde kongre yapabilir hale geliyorlar. Biz de 2 senemizi tamamladık. 3. senemizi de geçmek istemiyoruz. Biz de kongre takvimi yaklaşık 13 ay sürüyor. Bunların tabii yasak süreleri var. Bu bizim gibi titiz çalışan partilerde, istişareyi doğru yaparak toplumdaki doğru isimleri tercih ederek süreci gerçekleştiriyoruz.

Yerel seçimlere çok az bir süre kaldığı için il-ilçe kongrelerimizi daha sonra yapacağız. Eylül ayı içerisinde önce bir kongremizi yapacağız.

Cumhurbaşkanımız geniş bir istişare ekibi kuruyor. Değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Seçimler tamamlandı, bakanlar şekillendi. Çok güçlü bir Meclis grubu, çok güçlü bir üst düzey demokrasi. Şimdi siyasette yeni bir yenilenme ve sonrasında yerel seçimlere doğru hazırlanıp doğru isimleri aday göstereceğiz.

16 ya da 30 Eylül'de MKYK'da karar almak suretiyle Cumhurbaşkanı'mızın uygun gördüğü tarihte kongreyi yapacağız.

Kendi yol haritamızı çizdik. Hiç boşluk vermeyen bir hareket. Hem çalışmaya hem de bu anlamda kadrolarla ilgili tasarrufta bulunulacaksa biz aynen devam ediyoruz.

Aslında seçimden önce tam da söylediğimiz şeyin birebir tezahürünü izliyoruz. Bir tarafta dünyanın değişimine direnen, ben merkezli anlayışı CHP'de. Diğer tarafta da toplumdaki değişimi okuyan, dünyadaki değişime göre hemen pozisyon alan, entegrasyonu çok iyi başarmış bir siyasi hareket ve ittifak. Aslında milletimizin iki ittifak arasındaki değişimi Seçim öncesinde görmüş oldu. Bu bizim hem sorumluluğumuzu artırıyor, hem ne kadar mücadele etmemiz gerektiğini hatırlatıyor. Bizim Meclis grubumuzun %70'i değişti, Bakanlar kurulumuzun tamamı değişti ve yeni gelen arkadaşlarımız da görevi bırakan arkadaşlarımızla büyük bir gururla görevlerine devam ediyor. Böyle bir onuru bize yaşatan bu millete karşı sorumluluğumuz şımarmadan, kibirlenmeden hizmete devam etmek.

YEREL SEÇİM HAZIRLIKLARI

Önce bu seçimin bize söylediği şeyler var. Bu konuda dersimize çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Aday olan arkadaşlarımızın, il - ilçe başkanlarımızın raporlarını aldık. Takviye gereken noktalarda kadrolarımızı revize edeceğiz. Eksik bıraktığımız ya da milletimizle ortaklaşamadığı yerler varsa oralara müdahale edeceğiz.

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