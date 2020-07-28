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Politika

Ermenistan-Azerbaycan gerilimiyle ilgili Başkan Erdoğan'dan Putin'e çağrı: İlişkilerinizi kullanıp bu gerilimi düşürün

Ermenistan-Azerbaycan gerilimi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rus lider Putin'le yaptığı görüşmenin detaylarını anlatan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim kalın, 'Sayın Cumhurbaşkanımız dün Sayın Putin'e de açık bir şekilde bunu söyledi. 'Siz de Ermenistan ile ilişkilerinizi kullanıp bu gerilimi düşürün' diye.' açıklamasında bulundu.

DHA28 Temmuz 2020 Salı 12:17 - Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 12:17
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim kalın, dün gerçekleşen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu. İki liderin Ermenistan-Azerbaycan gerilimi konusunda görüştüğünü belirten Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü kalın, "Çatışma ilk defa sınırda gerçekleşti. Bu anlamda tehlikeli bir gelişme, durması lazım Tarafların masaya gelmesi lazım. Biz Azerbaycan’ın yanındayız. Azerbaycan’ın birliği ve beraberliği bizim birliğimiz ve beraberliğimizdir. Sayın Cumhurbaşkanımız dün Sayın Putin’e de açık bir şekilde bunu söyledi. ‘Siz de Ermenistan ile ilişkilerinizi kullanıp bu gerilimi düşürün’ diye. Tehdit nereden gelirse gelin Türkiye sonuna kadar Azerbaycan’ın yanında yer almaya devam edecektir. Ama bu diplomasi kapılarını kapatmak anlamına gelmez." dedi.

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