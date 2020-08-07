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Politika

Ermenistan'a gözdağı

TurAz Kartalı tatbikatında Türk F-16'ları Azerbaycan uçaklarıyla uçuş gerçekleştirdi.

AA07 Ağustos 2020 Cuma 18:54 - Güncelleme: 07 Ağustos 2020 Cuma 18:55
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Türkiye ile Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan'da başlattığı ortak askeri tatbikat "TurAz Kartalı 2020" devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tatbikatta Türk F-16 uçakları ile Azerbaycan'a ait savaş uçakları senaryo gereği gece ve gündüz uçuşları gerçekleştirerek çeşitli görevler yaptı.

Karşılıklı hareket etme olanaklarının öğrenilmesinin yanı sıra arama kurtarma faaliyetleri ile havadan yerdeki hedeflerin imhası gibi görevlerin yerine getirildiği tatbikatta, uçaklar önleme, himaye ve taarruz görevleri icra etti.

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