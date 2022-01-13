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Politika

Ermenistan'dan Türkiye açıklaması: Sınırların açılmasını bekliyoruz

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile diplomatik ilişkiler kurmayı ve diyalog neticesinde iki ülke arasındaki sınırı açmayı öngördüğünü belirtti.

Reuters13 Ocak 2022 Perşembe 16:24 - Güncelleme: 13 Ocak 2022 Perşembe 16:24
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aralık ayında yaptığı açıklamada, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için iki ülkenin karşılıklı olarak özel temsilci atayacağını belirtmiş ve Erivan ile İstanbul arasında charter uçuşlarının yakında başlayacağını ifade etmişti.

İki ülkenin atadığı özel temsilciler görüşmelerin ilk etabını Cuma günü Moskova'da yapacaklar.

Pegasus Hava Taşımacılığı ve Moldovalı FlyOne hava yolları da Şubat ayı başında İstanbul ve Erivan arasında uçuşlara başlayacak.

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