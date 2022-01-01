1 Ocak 2022 Cumartesi 09:02 - Güncelleme: 1 Ocak 2022 Cumartesi 09:28

Ermenistan, Türk ürünlerinin ithalatına bir yıl önce koyduğu ambargoyu bugün itibarıyla kaldırıyor. Ermenistan Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Türk ürünlerinin ithalatına konan kısıtlamanın uzatılmamasına karar verdik. Mütekabiliyet ilkesi gereği, Ermeni ürünlerinin ihracatına izin vermek için uygun koşulların da oluşturulacağını umut ediyoruz" denildi.

TOPLANTI BU AY

Bu açıklama öncesi karşılıklı olarak uçak seferlerinin başlatılması için başvurular yapılmıştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yaptığı açıklamada normalleşmesi kapsamında özel temsilcilerin ilk toplantısının ocakta yapılmasının planlandığını bildirmişti. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da Türkiye ile ilişkileri ön koşulsuz bir şekilde normalleştirmeye hazır olduklarını belirtmişti.

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ İBRAHİM KALIN: TÜRK-ERMENİ ÇATIŞMASI KAFKASLARDA ARTIK SONA ERİYOR

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin Chicago Başkonsolosluğunda ABD'de yaşayan Türk vatandaşları ile bir araya geldiği bir toplantıda gelen bir soru üzerine, 'Kafkaslarda çok farklı bir süreç ilerliyor, şimdi bu diasporanın bütün enerjisini, argümanını üzerine bina ettiği yapı çökmek üzere. Yani Türkiye-Ermenistan veya Türk-Ermeni çatışması, Kafkaslarda artık sona eriyor. Karabağ'ın özgürleşmesi ile birlikte, bağımsızlığını kazanarak Azerbaycan topraklarına katılması ile birlikte tarihte artık yeni bir sayfa açıldı orada.' diye konuşmuştu.

KARDEŞ AZERBAYCAN'DAN DESTEK

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, düzenlediği yıl sonu değerlendirme toplantısında yerli ve yabancı basın mensuplarının sorularını yanıtlamış, Azerbaycan ve Türkiye olarak tüm ülkelerle uluslararası hukuk temelinde ilişkileri geliştirmekten yana tavır sergilediklerini söyleyerek, 'Kardeş Türkiye'nin Ermenistan'la ilişkilerinin normalleşmesini tam destekliyoruz.' demişti.

RUSYA'NIN 'ARABULUCUK' TALEBİ

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, ilişkilerini normalleştirmek adına yeni adımlar atan Ermenistan ve Türkiye arasında bu süreçte arabulucu olmaya hazır olduklarını açıklamıştı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, "Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesi şüphesiz bölgedeki durumun genel olarak iyi yönde gelişmesine yardımcı olacaktır. Bu nedenle Ankara ile Erivan'ın diyalog başlatmak adına son zamanlarda attıkları adımları memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.