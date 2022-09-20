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Politika

Ermenistan'ın çaresizliği Yunan'ı tedirgin etti: Türkiye çok fazla koza sahip olacak

Karabağ'da son yaşanan çatışmalarda Ermenistan'ın Azerbaycan karşısında gösterdiği çaresizlik Yunanistan'ı tedirgin etti. Ermenistan'ın etkisiz hale getirilmesinin Türkiye'yi Yunanistan için daha tehlikeli hale getireceğini yazan Yunan basını, bölgede rolünü güçlendiren Türkiye'nin çok fazla koza sahip olacağı belirterek Atina hükümetinin Ermenistan'a gerekli desteği vermesini istedi.

Star Gazetesi20 Eylül 2022 Salı 11:28 - Güncelleme:
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Ermenistan'ın son provokasyonları sonrası Azerbaycan'la boy ölçüşememesi Yunan basınını telaşa düşürdü.

Yunan basınında yayımlanan analiz yazısında "Türkiye, Orta Asya'da, Avrupa-Atlantik Batı'nın rekabetinden ve Avrasya devletlerinin Rusya ile yaklaşmakta olan kollektifleşmesinden yararlanarak bağımsız harekete ediyor" denildi.

ERMENİSTAN'IN ÇARESİZLİĞİ YUNAN'I TEDİRGİN ETTİ: TÜRKİYE ÇOK FAZLA KOZA SAHİP OLACAK

Yazıda Türkiye'nin çoğunlukla Türkçe konuşan ülkelerin fiili lideri olduğundan bahsedilirken Orta ve Güney Asya'nın merkezinde Türkiye-Azerbaycan sisteminin yer aldığı ifade edildi. Ermenistan'ın yenilgiye uğratılmasının Türkiye ve Azerbaycan'ı güçlendireceği, Türkiye'ye bölgedeki diğer ülkeleri yörüngesine çekmek için ihtiyaç duyduğu prestij ve jeopolitik ağırlığı sağlayacağı belirtildi.

Jeopolitik olarak Ermenistan'ın etkisiz hale getirilmesinin Türkiye'nin Batı ile Doğu arasında denge kuran bağımsız bir aktör olarak rolünü daha da güçlendireceği vurgulandı.

"ERMENİSTAN'IN YALNIZ KALMASINA İZİN VERMEYİN"

Ortaya çıkan uluslararası sistemde rolünü güçlendiren Türkiye'nin çok fazla koza sahip olacağı belirtilen analiz yazısında, "Bu nedenle Yunanistan'ın savunması Ermenistan'dan başlıyor. Yunan diplomasisi Ermenistan'ı desteklemek için her türlü fırsatı kullanmalı. Ermenistan'ın zayıflığı Türkiye'yi Yunanistan için daha tehlikeli hale getiriyor. Sonuç olarak, Ermenistan'ı desteklemek, Yunanistan'ın tek ve bölünmez bir jeosistem içinde güvenliği ve jeopolitik işleyişi için gerekli bir adımdır" denildi.

Star Gazetesi

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