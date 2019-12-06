12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7559
  • 6,397
  • 272.584
  • 108659
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Eroğlu: Beceremiyorlarsa Cumhurbaşkanımızdan yardım istesinler, hiç kimsenin İstanbul'u susuz bırakmaya hakkı yok

İstanbul’da olası bir su sıkıntısına karşı A, B ve C, planlarının hazır olduğunu belirten AK Parti Milletvekili Veysel Eroğlu, “1994’te çözdük, yine çözeriz. İstesinler Cumhurbaşkanı’mızın talimatıyla her türlü desteği veririz” dedi.  

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, “Hiç kimsenin İstanbul’u susuz bırakma hakkı yoktur. Beceremiyorlarsa Cumhurbaşkanı’mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan yardım isteyebilirler” dedi. TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Eroğlu, İstanbul’un içme suyu durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.      

İstanbul’da 1994 öncesi susuzluğun, karikatürlere konu olduğunu hatırlatan Eroğlu, “Bidon şehirdi, kavgalar olurdu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tankerlerle su dağıtırdı. Tankerlerin arkasında insanlar ezilirdi. Su durakları vardı. İnsanlar güğümlerle, tankerlerle su temin etmeye çalışıyorlardı. Lokantalarda su bulunmadığı için bulaşıklar bezle silinirdi. Bu yüzden bulaşıcı hastalıklar ortaya çıktı” diye konuştu.      

HALİÇ’İ KURTARDIK 

Gazetelerin, İstanbul’da yoğun hava kirliliği nedeniyle promosyon olarak gaz maskesi dağıttığını hatırlatan Eroğlu, “Haliç’in durumu büyük felaketti. Sayın Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan’ın, o dönem Haliç’i gördüğünde ‘Veysel Hoca, Haliç’i kurtaralım.’ dediğini hatırlıyorum. Cumhurbaşkanı’mızın talimatıyla Haliç’i kurtardık” ifadelerini kullandı.  1994 sonrası yapılan çalışmaları anlatan Eroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Gel, İstanbul’un su sorununu çözelim” dedikten sonra kendisini, 5 Mayıs 1994’te İSKİ’de anlattı. Eroğlu, Megakent’in su sorunu çözmek için 7 dereden 7 tepeye su götürdüklerini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’yken hükümetten İSKİ için bir kuruş bile destek gelmediğini aktaran Eroğlu, “Bütün tesisleri, barajları, isale hatlarını, arıtma tesislerini biz yaptık. Çok enteresan, İSKİ’nin parasına el koymak için özel kanun bile çıkardılar” dedi. 

HALKIMIZ MERAK ETMESiN BiZ VARIZ 

AK Parti Milletvekili Eroğlu, “İstanbullu merak etmesin. İstanbul’un su meselesini kökünden çözen Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan var. İstanbul’un ve Türkiye’nin hizmetkarı Veysel Eroğlu var. Ne gerekiyorsa yaparız. Ben de zaten bir haftadır çalışıyorum. A, B ve C planlarımızda hazır. Talep edilirse Cumhurbaşkanımızın talimatıyla her türlü desteği veririz. Çözümümüz var” ifadesini kullandı.

Ceren´i öldüren cani cinayetten sonra sokakta böyle gezmiş

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD Askeri Hava Üssü'ne roketli saldırı

ABD Askeri Hava Üssü'ne roketli saldırı

Ermeni tasarısı üçüncü kez engellendi

Ermeni tasarısı üçüncü kez engellendi

Bu senenin ilk kar tatili! Kaymakamlık duyurdu

Bu senenin ilk kar tatili! Kaymakamlık duyurdu

Fikirtepe'de metrobüs kazası

Fikirtepe'de metrobüs kazası

Her yıl 24 milyar ton toprak kaybediliyor! 'Tüm Türkiye sahip çıkmalı'

Her yıl 24 milyar ton toprak kaybediliyor! 'Tüm Türkiye sahip çıkmalı'

Almanya'da Türklere İslamofobik saldırı!

Almanya'da Türklere İslamofobik saldırı!

Savunma Bakanlığı duyurdu! Terör örgütü yine sivillere saldırdı

Savunma Bakanlığı duyurdu! Terör örgütü yine sivillere saldırdı

Afrika ülkesinden Türkiye'ye övgü! Sosyal medyadan duyurdular

Afrika ülkesinden Türkiye'ye övgü! Sosyal medyadan duyurdular
 

POPÜLER HABERLER

Ceren´i öldüren cani cinayetten sonra sokakta böyle gezmiş

Ceren´i öldüren cani cinayetten sonra sokakta böyle gezmiş

Tarihe geçen Türkiye Kupası 'facia'ları

Tarihe geçen Türkiye Kupası 'facia'ları

Baraj suları çekildi, 6 yıl sonra gün yüzüne çıktı

Baraj suları çekildi, 6 yıl sonra gün yüzüne çıktı

İslamcılık hareketinin teorisyeni: Said Halim Paşa

İslamcılık hareketinin teorisyeni: Said Halim Paşa

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA