6'lı masa seçimlere kısa süre kala adayını hala belirleyemedi. Masada birçok isim konuşuluyor. Adaylığı en çok isteyen isim olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öne çıkıyor. Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Ali Babacan da adaylığa talip. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş için bastırıyor. Ama şimdilik Kılıçdaroğlu'ndan bu isimlere izin çıkmış değil.

Akademisyen/Yazar Altılı Masa Erol Mütercimler tv100 canlı yayınına konuk oldu. Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs'ı seçim tarihi olarak işaret etmesi masaya yatırıldı.

Altılı Masa'ya tepki gösteren Erol Mütercimler, "Cumhurbaşkanlığı seçimi için söylüyorum; 6 farklı parti tek bir parti gibi davranıp kamunun önüne çıkması gerekiyordu. Şimdiye kadar milyonlara varan meydanları doldurdukları mitingler yapmaları gerekiyordu." dedi.

Mütercimler, "Taktik düzeyde meydana çıkarsanız Tayyip Bey sizi ezer geçer, adam taktik ustası. Tayyip Bey'le taktik düzeyde boğuşamazsınız." ifadelerini kullandı.