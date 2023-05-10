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Politika

Erzurum'daki provokasyon... Bakan Bozdağ: Ardından AK Parti'yi arayanlar yanılıyor

Adalet Bakanı Bozdağ, 24 TV'de özel açıklamalarda bulundu. Erzurum'daki provokasyona ilişkin konuşan Bakan Bozdağ, 'Bu olaylar kime yarıyor, kimin menfaatine buna bakmak lazım. Bu olaylar AK Parti'nin yararına değil. Böyle bir eylemin önünde ve arkasında AK Parti'yi arayanlar yanılıyor. Seçimin sonucu provokasyonlarla değişmez' dedi.

10 Mayıs 2023 Çarşamba 12:11 - Güncelleme:
Erzurum'daki provokasyon... Bakan Bozdağ: Ardından AK Parti'yi arayanlar yanılıyor
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Adalet Bakanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Bekir Bozdağ, 24 TV'de TürkMedya Temsilcisi Şeyhmus Çakan'ın sorularını cevapladı.

Bakan Bozdağ'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Bu seçime giderken maalesef bazı siyasilerin de sorumsuz yaklaşımları, tutumları nedeniyle vatandaşlarımız arasında bazı olaylara karışanlar oluyor ve bunu görüyoruz."

"Seçimi bu eylemler ve provokasyonlar değiştirmeyecektir. Halk sandığa giderken bu eylemlere bakarak değerlendirme yapmayacak. Birileri 'Bize saldırıyorlar dedirtelim' gibi bir netice bekliyorlarsa yanılıyorlar."

"Erzurum'daki olaya karışan kişilerle ilgili adli süreç işliyor. Gaziantep'teki saldırıya ilişkin de gözaltılar var"

"Bu olaylar kime yarıyor, kimin menfaatine buna bakmak lazım. Bu olaylar AK Parti'nin yararına değil. Böyle bir eylemin önünde ve arkasında AK Parti'yi arayanlar yanılıyor. Seçimin sonucu provokasyonlarla değişmez."

"Öyle hukuk dışı, kanunun suç saydığı bir eylemin önünde ve arkasında AK Parti'yi arayanlar boşuna kendilerini yorarlar."

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