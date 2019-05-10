18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,1941
  • 6,959
  • 255.594
  • 88.685
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Esad 396 bin kişiyi yerinden etti

Suriye’de, Esad rejimi ve İran destekli terörist grupların, ‘İdlib mutabakatı’nın imzalandığı günden bu yana kente saldırılarını aralıksız sürdürüyor. Düzenlenen saldırılar neticesinde bölgeden 396 bin sivil göç etmek zorunda kaldı. 

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yerel sivil toplum kuruluşlarından Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallac, yaptığı açıklamada “Esad rejimi ve destekçileri, saldırılarıyla ‘İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nden 17 Eylül 2018’den itibaren 396 bin 480 sivil zorla göç ettirdi” dedi. Esad rejimi ve destekçilerinin, “İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi” sınırları içindeki İdlib, Hama kırsalı ve Halep kırsalında toplam 89 sivil yerleşime hava ve kara saldırıları gerçekleştirdiğini ifade eden Hallac, bunlardan 49’unun varil bombasıyla hedef alındığını belirtti. Saldırıların bu kadar geniş alana yayılmasıyla göç hareketinin arttığını dile getiren Hallac, İdlib’in güneyi, güneydoğusu ile Hama ilinin batı ve kuzey kırsalından sivillerin evlerini terk etmek zorunda kaldığını aktardı.      

SINIRA KAÇIYORLAR 

Hallac “Hama’nın kuzey ve kuzeybatısı, İdlib güneyi ve güneydoğusundaki birçok bölgeden yoğun olarak göç oldu” şeklinde konuştu. Hallac, evlerini terk eden sivillerin büyük bölümünün Hatay’ın Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Atme, Kah, Deyr Hassan ve Kefer Lusin bölgelerindeki kamplar ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölgedeki ateşkes gözlem noktaları çevresine, Halep’in batı kırsalına ve Türkiye’nin teröristlerden temizlendiği Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgelerine göç ettiğini kaydetti.       

İHLALLER SÜRÜYOR 

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017’deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini “Gerginliği Azaltma Bölgesi” ilan etmişti. Rejim, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018’de Soçi’de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Saldırılar, Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da 25-26 Nisan’da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12. toplantı sırasında yoğunlaştı. Sivil Savunma kaynakları, 25 Nisan’dan bu yana 118 sivilin yaşamını yitirdiğini, 300’den fazla sivilin yaralandığını belirtiyor. Öte yandan İdlib’e son 13 günde ise havadan ve karadan 3 bin 274 bomba atıldı. Saldırılarda 118 kişi ölürken 250 bin sivilin de zorunlu göç ettiği bildirildi. 

UMUTLARI TÜRKİYE 

Aylardır süren yoğun bombardımanın ardından evlerini terk ederek Türkiye sınırına zorunlu olarak göç eden sivillerin tek umudu ise Türkiye. Dünyaya seslerini duyurmaya çalıştıklarını ancak Türkiye dışında hiçbir ülkenin yanında olmadığından şikayet eden siviller, saldırıların son bulması için herkesi Esad rejimine engel olmaya çağırıyor. Türkiye´nin iç savaşın başlamasının ardından her zaman kendilerine destek olduğunu anlatan siviller, Soçi mutabakatında olduğu gibi yine Türkiye´nin girişimleriyle bombardımanın durmasını ve evlerine dönmeyi istediklerini dile getiriyor. 

AK Parti´den ´İstanbul seçimleri neden yenileniyor´ videosu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

FETÖ'nün Polatlı yapılanması davasından karar çıktı

FETÖ'nün Polatlı yapılanması davasından karar çıktı

Fani kasırgasında 41 kişi öldü

Fani kasırgasında 41 kişi öldü

Başkan Erdoğan, MİT Başkanı Fidan'ı kabul etti

Başkan Erdoğan, MİT Başkanı Fidan'ı kabul etti

'ABD hükümeti artık Facebook ile ilişkiyi kesme zamanı'

'ABD hükümeti artık Facebook ile ilişkiyi kesme zamanı'

Suudi Prensin Türkiye hazımsızlığı: Türk kahvesini içmeyi reddetti

Suudi Prensin Türkiye hazımsızlığı: Türk kahvesini içmeyi reddetti

Şakalaşma ölümle bitti

Şakalaşma ölümle bitti

Korkutan manzara! Bursa'da deniz kızıla boyandı

Korkutan manzara! Bursa'da deniz kızıla boyandı

BM: Hol Kampı'da 60 binden fazla DEAŞ militanı tutuluyor

BM: Hol Kampı'da 60 binden fazla DEAŞ militanı tutuluyor
 

POPÜLER HABERLER

Yeni protez bacağıyla dans etti, mutluluğunu milyonlar izledi

Yeni protez bacağıyla dans etti, mutluluğunu milyonlar izledi

Tarlasını sürerken buldu! Roma dönemine ait

Tarlasını sürerken buldu! Roma dönemine ait

Yaptığı sosyal deney görenleri şaşkına çevirdi

Yaptığı sosyal deney görenleri şaşkına çevirdi

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA