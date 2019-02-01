Esas duruşta teröre saygı
İplerini terör örgütü PKK’nın eline bırakan terör örgütünün siyasi uzantısı HDP’nin aday tanıtım toplantısında bir skandala imza atıldı. Ahmet Türk, Pervin Buldan gibi isimler hazır ola geçerek esas duruşta terör marşı dinledi.
Halkların Demokratik Partisinin (HDP) Mardin’de gerçekleştirdiği aday tanıtım toplantısında, terör örgütü PKK’yı ve teröristleri övücü mahiyette marş okundu, ölen teröristler için saygı duruşunda bulunuldu. Bir düğün salonunda düzenlenen toplantıda, HDP’nin belirlediği belediye başkan adaylarının tanıtımı yapıldı. Toplantıya HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP Mardin Milletvekilleri Mithat Sancar, Pero Dündar, Ebru Günay, Tuma Çelik, HDP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Türk ile adaylar ve partililer katıldı.
SATILIK İRADELER
Meclis’te büyük bir gururla İstiklal Marşı okunurken sessiz kalan terör örgütü PKK’nın siyasi kanadı HDP’liler sıra terörü öven marşları okumaya gelince ön saflarda yerin alıyor. Kandil’in güdümünden çıkamayan HDP’liler ipotek konulan iradeleriyle terör örgütüne desteklerini her platformda gözler önüne seriyor. Buldan’ın konuşmasından önce ölen PKK’lı teröristler için saygı duruşunda bulunuldu ve terör örgütü PKK’yı ve teröristleri övücü mahiyette marş söylendi. Buldan, yaptığı konuşmada, temel hedeflerinin, demokrasiyi yerelden güçlendirerek kentleri halkla birlikte yönetmek olduğunu savundu.
HDP Diyarbakır MilletvekilleriMusa Farisoğulları ve Remziye Tosun PKK’nın sözde Karadeniz eyalet sorumlusu Cudi Zaza kod adlı terörist Mehmet Yakışır’ın cenaze organizasyonuna katılmıştılardı.
PKK cenazelerinin müdavimi HDP’liler
Bölücü terör örgütü PKK’nın çağrılarını talimat olarak görüp bunları yerine getirmek için yoğun çaba harcayan HDP’li milletvekilleri, teröristler için düzenlenen cenaze ve taziye organizasyonlarında ön sıralarda yer aldı.
Bölücü terör örgütü PKK, her fırsatta güvenlik güçlerinin operasyonları sonucu ölen mensuplarının cenaze organizasyonlarını kara propagandaya dönüştürüyor. PKK, teröristlerin cenaze organizasyonlarını kendisine müzahir yayın organları ve sosyal medya aracılığıyla duyurarak destek verilmesini isterken, en büyük yardımı da siyasi uzantısı HDP’den görüyor.
HDP’LİLER ÖN SAFTA
Örgütün çağrılarını ‘emir’ kabul eden HDP milletvekilleri, birçok teröristin cenaze organizasyonlarında boy gösterdi. HDP milletvekilleri, bu organizasyonlarda terör örgütü propagandası yapanlara müdahale etmekle görevli güvenlik güçlerini ‘milletvekilliği’ vasfını kullanarak engellemeye çalıştı. HDP’li milletvekillerinin terörist cenazelerine katıldıkları anlar, yerinde yapılan tespit ve fotoğraflarla gözler önüne serildi.
DESTEK BELEDİYEDEN
Söz konusu vekillerin güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda öldürülen teröristlerin cenaze ve taziye organizasyonlarını bizzat yapmaya çalıştıkları, bu teröristleri övücü ve yüceltici söylemlerde bulunarak kahramanlaştırmaya çalıştıkları tespit edildi. HDP’li belediyelerin de teröristler için hazırlanan bu cenaze organizasyonlarına çeşitli desteklerde bulundukları belirlendi.
Eren Bülbül’ün katiline gözyaşı
HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları, Gümüşhane kırsalında 15 Temmuz 2018’de gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda öldürülen sözde Karadeniz eyalet sorumlusu Cudi Zaza kod adlı terörist Mehmet Yakışır için Diyarbakır’da 18 Temmuz’da düzenlenen cenaze organizasyonuna katıldı, Bağlar ilçesi Mevlana Halid Mahallesinde ikamet eden ailesine giderek taziyelerini iletti. HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ da terörist Yakışır’ın ailesine taziye ziyaretine gitti. PKK’lı terörist yakışır Eren Bülbül’ün katillerinden biri idi.
Eren Bülbül’ün katili terörist Mehmet Yakışır böyle öldürülmüştü.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.