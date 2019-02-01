Esas duruşta teröre saygı

PKK cenazelerinin müdavimi HDP’liler

Bölücü terör örgütü PKK’nın çağrılarını talimat olarak görüp bunları yerine getirmek için yoğun çaba harcayan HDP’li milletvekilleri, teröristler için düzenlenen cenaze ve taziye organizasyonlarında ön sıralarda yer aldı.

Bölücü terör örgütü PKK, her fırsatta güvenlik güçlerinin operasyonları sonucu ölen mensuplarının cenaze organizasyonlarını kara propagandaya dönüştürüyor. PKK, teröristlerin cenaze organizasyonlarını kendisine müzahir yayın organları ve sosyal medya aracılığıyla duyurarak destek verilmesini isterken, en büyük yardımı da siyasi uzantısı HDP’den görüyor.

HDP’LİLER ÖN SAFTA

Örgütün çağrılarını ‘emir’ kabul eden HDP milletvekilleri, birçok teröristin cenaze organizasyonlarında boy gösterdi. HDP milletvekilleri, bu organizasyonlarda terör örgütü propagandası yapanlara müdahale etmekle görevli güvenlik güçlerini ‘milletvekilliği’ vasfını kullanarak engellemeye çalıştı. HDP’li milletvekillerinin terörist cenazelerine katıldıkları anlar, yerinde yapılan tespit ve fotoğraflarla gözler önüne serildi.

DESTEK BELEDİYEDEN

Söz konusu vekillerin güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda öldürülen teröristlerin cenaze ve taziye organizasyonlarını bizzat yapmaya çalıştıkları, bu teröristleri övücü ve yüceltici söylemlerde bulunarak kahramanlaştırmaya çalıştıkları tespit edildi. HDP’li belediyelerin de teröristler için hazırlanan bu cenaze organizasyonlarına çeşitli desteklerde bulundukları belirlendi.