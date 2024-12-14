Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı. Muhalifler, 30 Kasım ile 7 Aralık'ta Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuş, Şam'a ise 7 Aralık'ta girmeye başlamışlardı. Muhaliflere halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü. Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esed ise Rusya'ya kaçmak zorunda kalmıştı.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER İSRAİL'İN YAKIN TAKİBİNDE

Suriye'deki gelişmeleri ele alan The Jerusalem Post gazetesi ise Baas rejiminin resmen çöktüğünü, Rusya ve İran'ı en ise 'büyük kaybedenler' olduğunu duyurdu.

Haberde, Rusya'nın Suriye'ye yatırımının, Suriye ordusunun Çekoslovakya'dan silah sevkiyatları aldığı 1950'lere kadar uzandığı ifade edildi. Bu yardımların daha sonra, binlerce Sovyet yapımı tank, savaş uçağı ve helikopterin yanı sıra füzeler, fırkateynler, denizaltılar, hava savunma sistemleri ve benzeri sevkiyatlara dönüştüğü belirtildi.

Esed'in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Tartus limanını vererek Rusları Akdeniz'e getirdiği belirtilen haberde, Putin'in ise Esed rejimini silahlandırarak koruduğu aktarıldı.

EN ÇOK KAYBEDEN İRAN

Rusya'nın Suriye hezimetinin İran ile karşılaştırıldığında 'cüce' kaldığı vurgulanan haberde, "Rusya, emperyal yayılmasının uzak kenarını kaybetti. İran ise emperyal projesinin temel taşını kaybetti" ifadelerine yer verildi.

"TÜRKİYE'NİN KAZANIMLARI TARİHİ"

Suriye'deki iç savaşta büyük yatırım yaparak çok büyük kayıplar yaşayan tarafın İran ve Rusya olduğu ifade edilen haberde, Türkiye'nin ise en büyük kazanan olduğu aktarıldı. Suriye'deki gelişmeler ışığında İsrail'in kazanımlarının günün sonunda taktiksel olduğu ifade edilerek, Türkiye'nin kazanımlarının ise 'tarihi' olduğu belirtildi.

Haberde, Suriye'nin yeni lideri kim olursa olsun, büyük bir ordu inşa etmek için on yıllara ihtiyacı olacağı ifade edilirken, ancak büyük güçlerin yardım etmesi halinde Suriye ordusunun kısa sürede toparlanabileceğinin altı çizildi.

MUHALİFLERİN HIZLI SALDIRISI İSRAİL'İ ŞAŞIRTTI

Haberde ayrıca, muhaliflerin Halep'e hızlı saldırısı ve oradan Şam'a yıldırım hızıyla yürüyüşünün etkileyici ve planlı olduğu belirtilerek bu askeri operasyonların 'iyi bir yönetim' gerektirdiği vurgulandı. Suriye iç savaşı sırasında siyasi olarak kopuk ve stratejik olarak plansız davranan muhalifler için 'birilerinin tüm bunları tasarlamış' olabileceği aktarıldı.

"OSMANLI ARTIK YOLDA"

Türkiye'nin ülke toprakları içindeki tüm güçleri alt ettiğini açıklayan gazete, İdlib'deki muhalifleri, Esed rejiminin yıkılmasında 'Truva' atına benzetti.

Türkiye'nin Suriye üzerinde etki sahibi olacağının altı çizilen haberde ayrıca, Ankara'nın Arap dünyasında önemli bir konuma ulaşacağı ifade edildi.

Öte yandan Türkiye'nin etki alanının genişlediği ifade edilen haberde son olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İslam ülkeleri ve Orta Doğu'ya önem verdiğinin altı çizilerek 'Osmanlı'nın geri dönüşünün artık yolda' olduğu ifade edildi.