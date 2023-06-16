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Politika

Eski Bakan Hultqvist'ten hükümetine sert tepki: Erdoğan'ı hafife aldık

NATO üyeliği konusunda İsveç hükümetine tepki gösteren eski Savunma Bakanı Peter Hultqvist, hükümetin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hafife aldığını söyledi.

16 Haziran 2023 Cuma 15:36 - Güncelleme:
Eski Bakan Hultqvist'ten hükümetine sert tepki: Erdoğan'ı hafife aldık
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NATO üyeliği için Ankara'nın onayını bekleyen İsveç'te, muhalefetten hükümete tepki geldi. Muhalefetin ana muhalefet partisinin Savunma Politikaları Sözcüsü Peter Hultqvist, NATO üyeliği konusunda karamsar olduğunu söyledi.

"ERDOĞAN HAFİFE ALINDI"

Expressen gazetesine konuşan Hultqvist, "Dışişleri bakanı, temmuz ayındaki NATO Liderler Zirvesi'nde üye olacağımız konusunda emindi ama Ankara'da gelen açıklamalar Erdoğan'ın hafife alındığını gösteriyordi." dedi.

"BÜYÜK BAŞARISIZLIK OLUR"

Hultqvist, Bu yaz üyeliğin gerçekleşmemesi durumunda bunun Başbakan Ulf Kristersson hükümeti için büyük bir başarısızlık olacağını da dile getirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan dönüşü yaptığı açıklamada, "Her şeyden önce İsveç'in üzerine düşen görevi yerine getirmesi lazım. Bunu halletmedikten sonra Vilnius'ta 'el bebek gül bebek' diyemeyiz." ifadesini kullanmıştı.

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