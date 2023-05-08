Eski bakandan Akşener açıklaması: FETÖ'nün mektubunu getirdi

7'li koalisyonun ortak aday belirleme sürecinde masayı dağıtan ve siyasi baskıyla tekrar masaya geri dönen Akşener'in, siyasi geçmişinden FETÖ izi çıkmaya devam ediyor.

Sabah'ta yer alan habere göre; Eski Sağlık Bakanı Kazım, Akşener'in DYP'de olduğu zaman, FETÖ elebaşından mektup getirdiğini ve Başbakan Tansu Çiller tarafından reddedilince ağladığını söyledi.

Kocaeli'de yaşayan Dinç, bir Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaşadıklarını şöyle ifade etti:

"Akşener 1994'te DYP'den belediye başkan adayı oldu, kaybetti. O zamanlar 'Abiciğim' derdi. Bakanlar Kurulu'ndan çıktım. O sırada yanıma geldi, Tansu Hanım'la görüşmek istediğini, görüşemediğini söyledi. Tansu Hanım'ın yanına gittim.

"GÖRÜŞEMEYİNCE AĞLADI"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Akşener sizinle görüşmek istiyor dedim. Bana 'Bırak o kadını sayın Dinç' dedi. İndim aşağıya, Tansu Hanım seninle görüşmek istemiyor dedim. Başladı ağlamaya. Koltuğunun altında da mavi bir dosya var.