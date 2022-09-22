Eski Bakandan itiraf: Türkler atış noktasına kolayca gelemeyeceğimizi çok iyi biliyor

Yunanistan'ın eski Milli Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis, son zamanda yaşanan Türkiye-Yunanistan gerilimine ilişkin açıklamalarda bulundu.



Ülke basınına konuşan Apostolakis, Ege Denizi'ndeki Türk İHA'larına dikkat çekti. Apostolakis, "Geceleri çok fazla uçuş var ve bir şeyler yapılması gerektiği hissini oluşturuyor" dedi. Yunanistan'ın İHA konusunda yetersizliğine vurgu yapan Apostolakis, "Ne kadar ileri gideceğimizi biliyor ve bundan faydalanıyorlar" ifadelerini kullandı.

"TÜRKLER ATIŞ NOKTASINA KOLAYCA GELEMEYECEĞİMİZİ ÇOK İYİ BİLİYOR"

Türk İHA'larına müdahale etmenin kendileri için çok maliyetli olduğunu belirten Apostolakis, "Türk İHA'ları bizi savaş uçağı havalandırmaya zorluyor" dedi. Türkiye'nin İHA'larla bölgeyi kontrol altına aldığını kaydeden Apostolakis, "Türkler atış noktasına kolayca gelemeyeceğimizi çok iyi biliyor" dedi.

Önemli jeopolitik değişimler göz önüne alındığında, Türkiye'nin rolünü güçlendirdiğini vurgulayan eski Yunan Bakan, "Tehlikeli olan, Türkiye'nin Batı bloğunu tamamen terk etmesi ve diğer tarafa gitmesi olacaktır. O zaman işler daha da zorlaşıyor" dedi.

Eski Milli Savunma Bakanı, şu anda Yunan ordusu envanterindeki tankları uygun zırhlı personel taşıyıcılarla değiştirmeden Ukrayna'ya göndermenin pek akıllıca olmadığını da sözlerine ekledi.