Mengü: Kılıçdaroğlu'nu anlatan raporu bilseydik, Baykal'ı tasfiye etmezdik

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) liderliğinin Deniz Baykal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na geçişine damga vuran kaset skandalı dışında ABD'nin finanse ettiği bir üniversitenin hazırladığı rapor iddiası ortaya atıldı. Sabah'ın haberine göre, eski CHP Manisa Milletvekili Şahin Mengü, o dönemde bu raporu sadece Deniz Baykal ve Onur Öymen'in bildiğini söyledi. CHP'li Mengü, "Bu rapor bize anlatılsaydı Baykal'ı gönderme hatası yapmayacaktık" dedi.

Deniz Baykal döneminden sonra CHP'de neler değişti?

Baykal'dan bir adım daha geriye gidelim isterseniz. CHP'de bir süreçte belli insanlar siyasette parlatılmaya başlandı. Amerikalıların finanse ettiği İsveç'te bir üniversitenin hazırladığı bir rapor vardı. O rapor sayın Baykal'a yapılan operasyondan önce Baykal ve Sayın Onur Öymen tarafından biliniyormuş. O raporda sayın Baykal'ın gideceği ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun da tarif edildiği belirtiliyordu. Eğer bu rapor bir kapalı grup toplantısında anlatılsaydı biz Baykal'ın bu şekilde gönderilme hatasını yapmayacaktık.

'KILIÇDAROĞLU ULUSALCILARI TASFİYE ETTİ'

-Hata nedir biraz açar mısınız?

Hatayı yapanlardan biri de benim. Deniz Bey tasfiye edildikten sonra CHP'de benim de içimde bulunduğum ekibin bir hatası vardı. Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok hafife alıyorduk. Bütün ulusalcılar ondan sonra tasfiye olmaya başladı.

-Yanlış mıydı bu tasfiye?

Bana göre Kemal Bey'in ihanet demiyorum ama en büyük yanlışlarından biri "biz sosyal demokratız" tabiri oldu. Ben sosyal demokrat değilim. Çok iyi bir CHP'li olduğuma inanıyorum ve ben halkçı-devrimciyim. Türk toplumunda sosyal demokrat denilinde oluşan algı şu; Emperyalistlerin işçi-emekçi sınıfını uyutmak için uydurduğu bir sistem.

-Siz kendinizi ne olarak tanımlıyordunuz?

Biz halkçı-devrimci olarak toplumun tüm kesimlerini kucaklıyorduk. Kendinizi böyle şımarıkça bir sol parti gibi tarif ettiğiniz zaman toplumun bir kesimini ister istemez itiyorsunuz. Ecevit'in Karaoğlu sloganlarıyla yüzde 42 oy bir defa aldık. Bir daha böyle bir oy almadık. Devamlı geriye doğru gittik. Kanaat önderlerini yitirdikten sonra CHP'deki geriye gidiş ve çürümede hızlandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hatalarıyla-sevaplarıyla bu olay dönüşe dönüşe bu noktaya geldi.

'BAYKAL İLE KILIÇDAROĞLU'NU KIYASLAMAK SAYGISIZLIK'

-Baykal'ın Genel Başkan olduğu dönemde aday belirleme süreçleri bu kadar sancılı yaşanmıyordu. Bunu neye bağlıyorsunuz?

Şimdi bir gerçek var. Sayın Baykal ile Sayın Kılıçdaroğlu'nu kıyaslamak Sayın Baykal'a çok büyük saygısızlık. Arada çok büyük entelektüel düzey farkı var. Bunu partide mesela Kılıçdaroğlu'nun yanından hiç ayrılmayan Tuncay Özkan'a sorun o da bunu kabul edecektir. Aralarında böyle bir uçurum vardır. Baykal'a her türlü eleştiriyi yapabilirsiniz. Ama bir entelektüel derinliği olduğu ve bir devlet adamı olduğu da bir gerçekti. Onun döneminde hiçbir liste bu kadar sancılı olmadı. Bunun birkaç sebebi var. Bir; onun döneminde çarpık listeler yapılmadı. İki; Baykal'a duyulan saygı. Kılıçdaroğlu hem partideki bu egemenliği yitirdi hem de bu entelektüel derinliğe sahip değildi.

-Çok fazla Genel Başkan yarışından ve adayından bahsediliyor. Bu da CHP açısından yıpratıcı değil mi?

Bakın önceden CHP'de bir Genel Başkan yarışından bahsedilmezdi. Şimdi en ufak ilçede hatta köy kahvesinde bu konu konuşuluyor. CHP Genel Başkanlığı artık o kadar sıradan hale geldi ki artık birçok kişi ben de Genel Başkan olsam diyor.

'BAYKAL MUHARREM İNCE'Yİ ADAY YAPMAZDI'

-Muharrem İnce CHP Genel Başkanlığı için iyi bir aday değil mi sizce?

Bakın Baykal döneminde Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması mümkün müydü? Muharrem Bey'in şansı olduğunu zannetmiyorum. Ama şartlar ne getirir bilinmez. Bundan 10 sene önce sorsaydınız Kemal Bey'e de kimse şans vermezdi.

-Muharrem İnce'nin entelektüel derinliğini Deniz Baykal ile kıyaslarsanız…

Mümkün değil kıyaslamak. Öyle bir tartışma konusu bile olmaz. O tartışma Baykal'a çok büyük hakaret olur.

-Tekrar CHP yönetiminden olsaydınız değişime nereden başlardınız?

Üye yapısından başlarım değiştirmeye. Söylemi değiştiririm. "Yeni CHP" ne demek. Burası kebapçı dükkanı mı? CHP tektir. Sen dışarıdan geliyorsun ve "Yeni CHP" diyorsun. Buna kim karar vermiş.

'HDP İLE İTTİFAK YAPMAM'

-HDP-CHP ittifakı hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bir parti ile ittifak yapıyorsanız her iki taraf da fedakarlık yapmak zorunda. HDP'ye teslim olunmuş mu derseniz buna inanmak istemiyorum. HDP ile açık bir ittifak yapılmış mıdır gerçekten bilmiyorum. HDP'nin terör ile bir bağlantısı varsa kapatılsın. Bulamıyorsanız legal bir parti olarak kabul etmelisiniz. Ben HDP'ye hayatımda oy vermem. HDP'lilerle kaç kişi ile selamlaşıyorsun dersen bir ikisi ile mecburen selamlaşıyorumdur. Hiçbir bağlantım yok.

-HDP ile ittifak yapılabilir mi peki?

Ben Cumhuriyet Halk Partisi olarak HDP ile ittifak yapmam. Ben CHP olarak bir yerde dururum istiyorsa gelir destek verir. HDP ile kağıt üzerinde bir ittifak kurulursa ben buna bir CHP'li olarak isyan ederdim. CHP büyük bir parti ben niye ittifak yapayım.

"CHP'NİN ÇOK CİDDİ RESTORASYONA İHTİYACI VAR"

-Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu için sarfettiği "çıkmışsın yenmiş" sözleri artık siyasette bir klasik oldu. 9 seçim kaybetmiş Kılıçdaroğlu sizce ne zaman gider?

Bizim siyasi hayatımızda siyasi liderler maalesef zor değişir. CHP'nin çok ciddi bir restorasyona ihtiyacı var. CHP'nin yapısı bozulmuştur. Tarihimizde olmayan şeyler yaşadık. Pazar yerine adam gönderip üye kaydettik. Elektronik üyelik getirdik. Üye olan adamın kim olduğunu bilmiyorum. Bizde bir kural vardı. İki üye sizi önermesi gerekiyordu. Şimdi 10 milyon üye olduğu söyleniyor. Böyle bir üye yok. 100 bin üye olsun ama taş gibi olsun. Tekrar söylüyorum. CHP'nin bir restorasyona ihtiyacı var. Bunu da partinin abilerinden biri yapabilir. Partiyi kuruluş felsefesini bugünkü modern yapıya getirmemiz gerekir.

'AKRABA LİSTELERİ YANLIŞ'

-CHP'de listeler de çok tartışıldı. Eş, dost, akraba ilişkilerine dayalı listeler oluşturulduğu söyleniyor. Ne düşünüyorsunuz?

Bana da bir liste geldi. Onun bunun akrabası varmış deniliyor. Bana da saldırdılar zamanında kontenjandan geldim diye. Allah'tan partide hiç akrabam yok. Bana da gönderdiler bir liste. Bunun amcası, onun yeğeni. Bunlar hoş şeyler değil. Yıllarca bu partiye emek veren insanlar var. Niye başkasının yeğeni. Önseçim olsaydı bu sıkıntıların hiçbiri yaşanmazdı.

-1 Nisan seçimlerinden sonra CHP'de hiçbir şeyin değişmeyeceğini mi düşünüyorsunuz?

CHP'de çalkantı demeyeyim ama bu fikir ayrılıkları hep devam edecektir. Delege ne yapar onu kestirmek şimdiden zor.

-Siyasete dönmeyi düşünüyor musunuz?

Siyasetten çıkış ancak mezarda olur. Vekillik gibi bir niyetim yok ama verilen her görevi yaparım.

-Deniz Baykal ile en son ne zaman görüştünüz?

Hastaneye gittim ama rahatsızlığında yüzyüze gitmek mümkün olmadı

-Baykal'ın Kılıçdaroğlu'na kırgın olduğunu düşünüyor musunuz?

Kılıçdaroğlu'na kırgın olduğunu zannetmiyorum. Baykal'ın çok güzel bir lafı vardır; 'Siyasette yüzde 10 ihanet kontenjanı vardır' der.