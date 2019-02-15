Eski CHP Milletvekili Sapan: Bu CHP'ye oy verirseniz FETÖ'ye oy verirsiniz

Sapan, Muratpaşa Belediyesi önünde yaptığı açıklamada, CHP'nin birileri tarafından çizgisinden saptırıldığını söyledi. "CHP'de tuhaf şeyler olmaya başladı" diyen Sapan, CHP'ye FETÖ'den adamlar geldiğini söyledi. Sapan, CHP'yi hangi güçlerin yönettiğinin belli olmadığını vurguladı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın FETÖ'nün sözde belediyeler imamı olduğu iddiasıyla cezaevinde bulunan Erkan Karaarslan ile iş yaptığını öne süren Sapan, şöyle konuştu:

"Sizi kandırıyorlar. Şu an ki CHP organik CHP değil. Kirli ilişkiler, rant peşinde. Belediyeleri paylaşma peşinde. Bunlara oy vermeyin. Burada Ümit Uysal'a oy veren FETÖ'ye oy vermiş olur. Bunlara bu tokadı atmamız lazım ki yeni CHP eski düzene gelsin. Bu CHP'ye oy verirseniz FETÖ'ye oy verirsiniz. Bu kadar net."