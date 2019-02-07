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Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş'a,hapis cezası

Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş'a, genel yayın yönetmeni olduğu internet sitesinde eski bakan Erdoğan Bayraktar hakkında yapılan bir haberden dolayı 'gizliliğin ihlali' suçundan verilen 10 ay hapis cezası hükmünün açıklanması geri bırakıldı.

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Anadolu 68. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Barış Yarkadaş ile taraf avukatları katıldı.
 
Duruşmada savunmasını yapan Yarkadaş, bahse konu haberin Cumhuriyet gazetesinden alındığını savunarak, "Kaynağı belirtilmiştir. Aleni olan bir haberdir. O dönem sitenin görevlisi olan arkadaş kamu yararı olduğunu düşünerek haberi yayımlamıştır. Zaten kendisi de bu davadan yargılanmıştır. Benim haberde sorumluluğum bulunmamaktadır. Ayrıca internet siteleri Basın Kanun'una tabi değildir. Beraatimi talep ederim." dedi.
 
Müşteki Erdoğan Bayraktar'ın avukatı Ayşe Ezgi Azman Akgün de şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, "Cezalandırılmasını istiyoruz. Sanığın savunmasını kabul etmiyoruz. Haberin başka bir gazetede yayımlanması suçun oluşmasını engellemeyecektir." ifadelerini kullandı.
 
 
Yarkadaş'ın avukatı Pınar Ayça Sarıtaş da Basın Kanunu hükümlerine göre müvekkilinin olayda sorumluluğunun bulunmadığını belirterek, "Yapılan haberin sorumluluğu da yayımlayana aittir. Haber zaten aleni hale gelmiştir. Gizliliğin ihlali mümkün değildir. Beraatine karar verilmesini talep ediyoruz." sözleriyle müvekkilini savundu.
 
Son sözü sorulan Yarkadaş, avukatının beyanlarına ekleyecek bir husus olmadığını belirterek, "Gazetecilik bir suç değildir." dedi.
 
Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Barış Yarkadaş'ı "gizliliğin ihlali" suçundan önce 1 yıl hapis cezasına çarptırdı.
 
Sanık Yarkadaş'ın yargılama sürecindeki olumlu davranışları, duruşmadaki saygılı hali ve cezanın geleceği üzerindeki olası olumsuz etkilerini dikkate alan mahkeme, cezayı 10 aya düşürdü.
 
Mahkeme, sanık Yarkadaş'ın yeniden suç işlemeyeceği yönünde olumlu kanaate varıldığı gerekçesiyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, 5 yıl süreyle de denetime tabi tutulmasına karar verdi.
 
Davanın bitmesinin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Barış Yarkadaş, gazetecilik yaptığı için yargılandığını ve ceza aldığını belirterek, "Gazetecilik suç değildir. Kamu yararına olan her bilgi gazetecilik faaliyetidir ve cezalandırılması da aslında hukuken doğru değildir. Bu cezayla ilgili avukatlarımız gerekli itirazları yapacaklar. Cezayı meşru görmüyoruz." ifadelerini kullandı.
 
DAVANIN GEÇMİŞİ
 
Barış Yarkadaş hakkında, 27 Mayıs 2014'te genel yayın yönetmeni olduğu internet sitesinde eski bakan Erdoğan Bayraktar hakkında yapılan bir haber nedeniyle şikayet üzerine soruşturma başlatılmıştı. 
 
Bu kapsamda, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame düzenleyerek, Yarkadaş hakkında "gizliliğin ihlali" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep etmişti. İddianame, gönderildiği Anadolu 68. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmiş, ancak Barış Yarkadaş'ın milletvekili seçilmesi nedeniyle mahkeme CMK'nın 223. maddesi uyarınca davayı durdurmuştu. 
 
Dokunulmazlıkların kaldırılması üzerine, durma kararı verilen dosya, Anadolu 68. Asliye Ceza Mahkemesince yeniden ele alınmış, Yarkadaş sanık sıfatıyla duruşmaya çağrılmıştı.

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