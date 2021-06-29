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Politika

Eski CHP'li Öztürk Yılmaz'dan Kılıçdaroğlu'na çok sert sözler: Yürüyen yalan makinesi

CHP'den ayrılarak parti kuran Öztürk Yılmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'yalan siyasetini' eleştirdi. Kılıçdaroğlu'nu 'yürüyen yalan makinesi' olarak nitelendiren Yılmaz, 'İnsanları itibarsızlaştırmak için her şeyi yapıyor.' dedi.

29 Haziran 2021 Salı 07:34 - Güncelleme: 29 Haziran 2021 Salı 07:34
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TVNET canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Yenilik Partisi Başkanı Öztürk Yılmaz, eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle hedef aldı.

Kılıçdaroğlu'nu "yürüyen yalan makinesi" olarak nitelendiren Yılmaz, "Türkiye'de şu sorun var. İnsanları itibarsızlaştırmak çok kolay. Muhalefet de aynısını yapıyor. İstifa ettiğim zaman baktım koridorda bir sürü yalan dolaştırıyorlar. Yürürken yalan söylüyorlar. Yiyip, içip yalan söylüyor. Muhalefet beni ihraç ettikten sonra bu kez itibarsızlaştırmak için bir sürü yayın yasağı koydu. Kılıçdaroğlu yürürken yalan söyleyen birisi. Oturuyor, kalkıyor yalan söylüyor. Birisi de, 'Kardeşim, sen böyle namuslu insanlara sırf gıcık olduğun için yalan söylersen bu yalanlar ayağına dolaşır' demiyor. 'Bana dokunmuyorsa ne yapıyorsa yapsın.' stratejisi var. Bu Türkiye'nin de muhalefetin de iktidarın da canını yakar." şeklinde konuştu.

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