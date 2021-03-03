Eski Cumhurbaşkanı: Bu mesele Türkiye'nin desteğiyle çözülebilir

Star.com.tr 03 Mart 2021 Çarşamba 13:49 - Güncelleme: 03 Mart 2021 Çarşamba 13:51

Ukrayna eski Cumhurbaşkanı Leonid Makaroviç Kravçuk, ülke basınına Donbass ve Kırım konularıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"UKRAYNA KIRIM VE DONBASS FAALİYETLERİNİ ARTIRDI"

Kravçuk, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin Donbass ve Kırım meselelerinde uluslararası arenada faaliyetlerini önemli ölçüde artırdığını belirtti.

"RUSYA'NIN ÜZERİNDEKİ ULUSLARARASI BASKI ARTTI"

Rusya'nın üzerindeki uluslararası baskının arttığını ifade eden Kravçuk, "Amerika Birleşik Devletleri, Rusya'nın Kırım ilhakına karşı tavrını açıkça gösterdi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Moskova ziyareti sonrasında yaptığı açıklama gösterdiği gibi, Avrupa ile ilişkiler de kötüye gidiyor" dedi.

"KIRIM MESELESİ TÜRKİYE'NİN DE KATILACAĞI PLATFORMLA ÇÖZÜLÜR"

Ukrayna eski Cumhurbaşkanı Leonid Makaroviç Kravçuk Kırım'ın Ukrayna'nın kontrolüne döndürülmesi meselesinin Türkiye'nin de katılacağı "Kırım Platformu"nda çözülebileceğini açıkladı.

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