Eski İl Başkanı Güder, CHP Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildi

Alınan bilgiye göre, 14 Ocak'ta, eski CHP Tunceli İl Başkanı Ali Rıza Güder ile CHP Tunceli Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Yolluk ve bazı partililer arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın ardından 15 Ocak'ta toplanan CHP İl Yönetim Kurulu, eski başkan Güder'i, Parti Tüzüğü'nün 68. maddesinin A, B ve D bendinde yazılı suçları işlediği iddiasıyla ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk etti.

Bunun üzerine 20 Ocak'ta toplanan CHP İl Disiplin Kurulu, söz konusu suçları işlediği gerekçesiyle Güder hakkında ihraç kararı aldı.

Kararın CHP Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildiği öğrenildi.

Ali Rıza Güder, AA muhabirine yaptığı açıklamada, CHP İl Disiplin Kurulunun hakkında ihraç kararı verdiğini şifahen duyduğunu söyledi.

Kararın eline geçmediğini ifade eden Güder, "Bana şu ana kadar tebliğ edilen herhangi bir karar yok. Dolayısıyla kararın içeriğini bilmiyorum. Kararın tarafıma ulaşması sonrasında değerlendirme yapabilirim." dedi.

CHP İl Başkanı Yılmaz Çelik ise eski başkan Güder hakkındaki sürecin devam ettiğini, süreç tamamlamadan yapılacak açıklamayı sağlıklı bulmadığını belirterek, "Şu anda devam eden bir süreç var. Son kararı CHP Yüksek Disiplin Kurulu verir. Kararın kesinleşmesi durumunda açıklama yapacağım." diye konuştu.