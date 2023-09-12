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Politika

Eski ortaklara rest çekmişlerdi! İYİ Parti'de dananın kuyruğu yarın kopuyor

Eski koalisyon ortağı CHP'ye ittifak konusunda rest üstüne rest çeken İYİ Parti'de yerel seçimlere nasıl gireceği yarın belli oluyor. İYİ Parti'nin yerel seçim kararı yarın yapılacak Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısında belli olacak. İttifak konusunda Meral Akşener'in kapıları kapattığı biliniyor.

12 Eylül 2023 Salı 16:43 - Güncelleme:
Eski ortaklara rest çekmişlerdi! İYİ Parti'de dananın kuyruğu yarın kopuyor
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İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) yarın 'yerel seçim' gündemiyle toplanacak. Toplantıda, İYİParti Genel Başkanı Meral Akşener'in daha önce yaptığı "seçime ittifaksız girileceğine" dair açıklaması masaya yatırılacak.

Toplantıda partinin yerel seçimlerdeki politikasına ilişkin kesin karar verilecek. 50 üyenin görüş bildireceği kritik toplantı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başkanlığında yapılacak.

Akşener daha önce yaptığı açıklamada "Biz seçime her yerde ayrı gireceğiz" diyerek ittifaklara kapıyı kapatmıştı. Partinin en üst yönetim organı Genel İdare Kurulu'nda Akşener'in bu açıklamasının parti politikası haline getirilmesi öngörülüyor.

Toplantının ardından, İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'nun partinin kararını açıklaması bekleniyor.

"İŞ BİRLİĞİ İSTEYEN BİZİM ADAYIMIZI DESTEKLESİN"

İYİ Parti yerel seçimlerde bölgesel ve küçük çaplı iş birliklerine kapıyı kapatmıyor. Parti içinde, "81 ilde biz aday çıkaralım, iş birliği isteyen bizim adayımızı desteklesin" fikri öne çıkıyor. Bu kapsamda, "Yerel seçimde sahada karşılığı olmayan hiçbir ortak adaya evet demeyiz" görüşü benimseniyor.

Akşener'in ittifaksız seçim kararının toplantıda kabul edilmesi halinde İYİ Parti'de belediye başkan adaylarının belirlenmesi ve ilan edilmesi süreci başlayacak.

Akşener daha önce, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak partisinin İzmir milletvekili Ümit Özlale'yi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak da 24. dönem milletvekili Mesut Dedeoğlu'nu göstermişti.

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